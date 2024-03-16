Leman Başol kimdir? Yeniden Refah Partisi Eskişehir - Mihalıcçık Belediye Başkan adayı Leman Başol kaç yaşında, nereli?
Leman Başol kimdir? Yeniden Refah Partisi Eskişehir- Mihalıcçık Belediye Başkan adayı Leman Başol kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Eskişehir -Mihalıcçık Belediye Başkan adayı olan Leman Başol hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Leman Başol'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Leman Başol kimdir? Yeniden Refah Partisi Eskişehir - Mihalıcçık Belediye Başkan adayı Leman Başol kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
LEMAN BAŞOL KİMDİR?
Leman Başol, Yeniden Refah Partisi Eskişehir - Mihalıcçık Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Eskişehir - Mihalıcçık Belediye Başkan adayı Leman Başol ev hanımıdır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.