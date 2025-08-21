Lausanne-Beşiktaş maçı ne zaman? Lausanne-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Siyah-beyazlı ekip, Konferans Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında İsviçre ekibi Lausanne Sport ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de Eyüpspor galibiyetiyle moral bulan "Kara Kartal," ilk maçta avantaj sağlamak ve tur yolunda önemli bir adım atmak için mücadele edecek. Peki, Lausanne- Beşiktaş maçı ne zaman? Lausanne- Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

LAUSANNE SPORT-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında 21 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lausanne Sport ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de Eyüpspor karşısında aldığı galibiyetle moral bulan siyah-beyazlı ekip, Avrupa sahnesinde de güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Kara Kartal, bu kritik mücadelede hem saha avantajını hem de taraftar desteğini arkasına alarak tur kapısını aralamak için sahaya çıkacak.

LAUSANNE SPORT-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

LAUSANNE SPORT-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

LAUSANNE SPORT-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İsviçre'nin Lozan kentinde yer alan La Tuiliere Stadı, 21 Ağustos Perşembe günü önemli bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Lausanne ile Beşiktaş takımları arasında oynanacak mücadele, saat 21.15'te başlayacak ve futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Avrupa Konferans Ligi play-off turunun kritik ayağı olan bu maç, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Beşiktaş, turu geçmek için sahada üstün bir performans sergilemeye çalışacak. Karşılaşma, S Sport kanalından canlı olarak ekranlara gelecek ve izleyiciler, evlerinden bu heyecanı anlık olarak takip edebilecek. Taraftarlar için kaçırılmayacak bir maç olacak bu mücadelede, takımların sahadaki performansı büyük merakla bekleniyor.