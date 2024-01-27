Las Palmas - Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Las Palmas - Real Madrid maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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LAS PALMAS - REAL MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ?

Las Palmas - Real Madrid maçı 2-1'lik Real Madrid üstünlüğü ile sona erdi.

LAS PALMAS - REAL MADRİD MAÇI CANLI YAYIN

Las Palmas - Real Madrid maçını S Sport'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Las Palmas - Real Madrid maçını S Sport'tan canlı olarak izleyebilmeniz için S Sport kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

LAS PALMAS - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Las Palmas - Real Madrid maçı saat 18.15'te başlayacak.

LAS PALMAS - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Las Palmas - Real Madrid maçı bu akşam saat 18.15'te oynanacak.

LAS PALMAS - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Las Palmas - Real Madrid maçı S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

LAS PALMAS - REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Las Palmas - Real Madrid maçı Las Palmas'da, Gran Canaria Stadyumu'nda oynanacak.