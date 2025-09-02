Larry Ellison kimdir? Larry Ellison ne iş yapıyor, net serveti ne kadar?

Dünya teknoloji devlerinin arkasındaki vizyoner liderlerden biri olan Larry Ellison, yalnızca kurucusu olduğu Oracle ile değil, aynı zamanda iş dünyasındaki kararlılığı ve yenilikçi bakışıyla da adını tarihe yazdırdı. Dünyanın en zengin insanları arasında zirveye oynayan Ellison, hem iş hayatı hem de özel yaşamıyla sıkça gündeme geliyor. Peki, Larry Ellison kimdir, ne iş yapıyor, net serveti ne kadar, nasıl zengin oldu ve bugün nerede yaşıyor? İşte detaylar…

LARRY ELLISON KİMDİR?

Larry Ellison, 17 Ağustos 1944'te New York'ta dünyaya geldi. Asıl adı Lawrence Joseph Ellison olan iş insanı, küçük yaşta biyolojik annesi tarafından evlatlık verilmiş ve Chicago'da teyzesinin yanında büyümüştür. Zorlu bir çocukluk geçiren Ellison, Illinois Üniversitesi'nde eğitim görse de mezun olmadan okulu bırakmıştır. Ancak bu durum onun teknoloji dünyasında zirveye çıkmasını engellemedi. Kendi çabalarıyla programlama öğrenen Ellison, yazılım geliştirme tutkusunu kariyerine taşıyarak dünya çapında bir imparatorluk kurdu.

LARRY ELLISON NE İŞ YAPIYOR?

Larry Ellison, dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri olan Oracle Corporation'ın kurucusu ve başkanıdır. Oracle; veritabanı yazılımları, bulut çözümleri, kurumsal yazılımlar ve yapay zekâ tabanlı teknolojilerle milyonlarca şirketin dijital altyapısını destekliyor. Ellison, şirketin uzun yıllar CEO'luğunu yürüttükten sonra yönetim kurulu başkanı görevine geçti. Günümüzde Oracle dışında da teknoloji yatırımlarına, lüks gayrimenkullere ve spor alanındaki girişimlere sahip olan Ellison, aynı zamanda Hawaii'deki Lanai Adası'nın büyük bir kısmının da sahibidir.

LARRY ELLISON NET SERVETİ NE KADAR?

2025 yılı itibarıyla Larry Ellison'ın net serveti 278 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu rakam, onu yalnızca dünyanın en zengin insanlarından biri yapmıyor; aynı zamanda teknoloji sektörünün en güçlü figürleri arasına yerleştiriyor. Ellison'ın serveti büyük ölçüde Oracle'daki hisselerinden kaynaklanırken, emlak yatırımları ve diğer girişimleri de servetine ciddi katkı sağlıyor.

LARRY ELLISON NASIL ZENGİN OLDU?

Larry Ellison'ın zenginleşme hikâyesi, teknoloji tarihinin en dikkat çekici başarı öykülerinden biridir. 1970'lerin ortalarında, ABD Savunma Bakanlığı için geliştirilen bir proje üzerinde çalışırken veritabanı yazılımlarının geleceğini fark eden Ellison, 1977'de Oracle'ı kurdu. İlk olarak veritabanı yönetim sistemleri üreten şirket, kısa sürede global ölçekte dev bir oyuncu haline geldi.

Ellison'ın zenginliğinin arkasında vizyoner öngörüleri ve agresif iş stratejileri yer alıyor. Rakip şirketleri satın alma, inovasyona yatırım yapma ve pazarın ihtiyaçlarını önceden görme konusundaki başarısı, Oracle'ı büyüttü ve Ellison'a milyarlarca dolarlık servet kazandırdı.

ORACLE'IN SAHİBİ KİM?

Oracle'ın sahibi Larry Ellison'dır. Şirketi kurduğu günden itibaren hem yöneticisi hem de en büyük hissedarı olarak Oracle'ın başındaki isim olmuştur. Bugün Oracle, dünya çapında bankacılıktan e-ticarete, sağlık sektöründen devlet kurumlarına kadar birçok kritik alanda kullanılan yazılımlarıyla öne çıkıyor.

LARRY ELLISON NEREDE YAŞIYOR?

Larry Ellison'ın yaşadığı yerler de serveti kadar dikkat çekiyor. Kaliforniya'daki Malibù sahil evleri, San Francisco yakınlarında lüks villalar ve özellikle Hawaii'deki Lanai Adası Ellison'ın sahip olduğu başlıca mülkler arasında. 2012'de Lanai Adası'nın %98'ini satın alan Ellison, burayı sürdürülebilir yaşam projeleri ve lüks turizm yatırımlarıyla geliştirmeye devam ediyor. Günümüzde Ellison'ın sıkça Hawaii'deki malikanesinde vakit geçirdiği biliniyor.

LARRY ELLISON YAHUDİ Mİ?

Larry Ellison'ın biyolojik anne ve babası Yahudi kökenlidir. Ancak kendisi dinî kimliğini ön planda tutmamış, daha çok iş dünyasındaki başarılarıyla tanınmıştır. Bu nedenle Larry Ellison'ın dini kökeni zaman zaman merak konusu olsa da o, hayatı boyunca iş ve teknoloji alanındaki vizyonuyla öne çıkmayı tercih etmiştir.