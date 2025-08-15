La Liga maçları hangi kanalda? 2025-2026 sezonu İspanya La Liga başladı

La Liga maçları hangi kanalda? İspanya'nın en üst düzey futbol ligi La Liga'da 2025-2026 sezonu başlıyor. Türkiye'de futbolseverler, bu sezon da La Liga heyecanını TV ekranlarında takip edebilecek. Detaylar...

LA LİGA MAÇLARI HANGİ KANALDA?

La Liga maçlarının TV yayın hakları Türkiye'de S Sport'un elinde bulunuyor. S Sport, D-Smart, Türksat KabloTV, Tivibu ve TV+ gibi uydu, kablo ve IPTV servislerinin spor paketlerinde yer alıyor. Ayrıca bazı dijital platformlarda canlı kanal olarak da izlenebiliyor. La Liga maçlarını S Sport ve S Sport Plus kanallarından izleyebilirsiniz.

LA LİGA MAÇLARI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

S Sport Plus tamamen internet üzerinden yayın yapan bağımsız bir platform. Web sitesi, mobil uygulamaları ve akıllı TV uygulamaları üzerinden hizmet veriyor. iOS, Android, Samsung TV, LG TV, Android TV, Apple TV ile uyumlu. Aylık veya yıllık abonelik seçenekleri mevcut.

İSPANYA LİGİ MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANAL VERİYOR?

Türkiye'de La Liga maçları şifresiz yayınlanmıyor. Tüm karşılaşmalar, yalnızca S Sport ve S Sport Plus abonelikleri aracılığıyla izlenebiliyor. Televizyon üzerinden izlemek için ilgili platformların spor paketine abone olmak gerekiyor. İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise S Sport Plus'ın kendi abonelik sistemini kullanmak zorunda.