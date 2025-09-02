KYK yurt başvurusu her sene yenilenir mi? KYK yurt kayıt yenileme var mı? Başvuru kaç kere yapılır?

Üniversite öğrencilerinin en çok merak ettiği konular arasında KYK yurt başvuruları ve kayıt süreçleri yer alıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından KYK yurt başvurularının başladığının duyurdu. Peki, KYK yurt yenileme var mı? KYK yurt başvurusu kaç kere yapılır? KYK yurt başvurusu her sene yenilenir mi?

KYK YURT KAYIT YENİLEME VAR MI?

KYK yurtlarında kayıt yenileme uygulaması bulunmuyor. Yani bir öğrenci ilk başvuruda yurda yerleştiğinde, eğitim hayatı boyunca aynı yurtta kalma hakkını koruyor. Öğrencilerin her yıl tekrar kayıt yenileme işlemi yapmalarına gerek yok.

Ancak dikkat edilmesi gereken nokta şu: Öğrencinin okul kaydının aktif olması gerekiyor. Eğer öğrenci kaydını dondurursa veya eğitimine ara verirse, yurttaki hakkını da kaybedebiliyor.

KYK YURT BAŞVURUSU KAÇ KERE YAPILIR?

KYK yurt başvurusu öğrencinin eğitim hayatı boyunca yalnızca bir kez yapılır. Başvuru kabul edildikten sonra öğrenci öğrenim süresi boyunca KYK yurtlarında kalma hakkına sahip olur.

Ön lisans öğrencileri: 2 yıl

Lisans öğrencileri: 4 yıl

Yüksek lisans öğrencileri: 2 yıl

Doktora öğrencileri: 4 yıl

Öğrenci, eğitim süresi içinde başka bir yurda geçmek isterse yeniden başvuru yapabilir. Ancak bu durum kayıt yenilemeden farklıdır; yeni bir tercih sürecini içerir.

KYK YURT BAŞVURUSU HER SENE YENİLENİR Mİ?

Öğrenciler tarafından en çok karıştırılan sorulardan biri budur. KYK yurt başvurusu her sene yenilenmez. Öğrenciler yalnızca ilk kez üniversiteye başladıklarında veya farklı bir yurt tercihi yapmak istediklerinde başvuru yaparlar.

Her yıl başvuru yapma zorunluluğu yoktur. Bu nedenle yurtta halihazırda kalan öğrenciler için herhangi bir ek işlem gerekmemektedir.

2025 KYK YURDUNDA KALANLAR TEKRAR BAŞVURU YAPACAK MI?

2025 yılı itibarıyla KYK yurtlarında kalan öğrencilerin tekrar başvuru yapmalarına gerek yok. Eğitimleri devam eden öğrenciler mevcut yurtta kalmaya devam edebilir.

Ayrıca, öğrencinin öğrenim süresi uzasa bile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre, öğrenciler isterlerse 1 yıl daha uzatma hakkı kullanabilir. Örneğin lisans eğitimini 5 yıla uzatan bir öğrenci, talep etmesi halinde 5. yıl da KYK yurdunda kalabilir.