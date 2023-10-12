Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Bu kapsamda KYK kredisi almakta olan kişiler, burs başvurusu yapabilir mi? Sorusunu merak etti. Peki, KYK Kredi alan kişi tekrar burs başvurusu yapabilir mi? KYK Kredisi alan birisi, burs alabilir mi?

KYK Kredi alan kişi tekrar burs başvurusu yapabilir mi? Sorusu, bu yıl burs ve kredi başvurularının açılması ile gündeme geldi. Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar yapabilirsiniz. Eğitim yolculuğunuzda daima yanınızdayız." ifadeleri kullanıldı. Peki, KYK Kredi alan kişi tekrar burs başvurusu yapabilir mi? KYK Kredisi alan birisi, burs alabilir mi?

KYK KREDİ ALAN KİŞİ TEKRAR BURS BAŞVURUSU YAPABİLİR Mİ?

Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre 22. Maddede KYK Öğrenim Kredisi alan öğrenciye burs ödemesi yapılamaz. Öğrenci krediyi iptal ettirdikten sonra yeniden kredi alabilmek için Genel Müdürlüğe posta yoluyla dilekçe göndermek zorundadır. Ayrıca farklı kurumlar tarafından sağlanmakta olan özel bursları almak ya da başvurmak KYK kredisi / bursu almanıza engel olmaz.

BAKANLIK, BAŞVURU DETAYLARINI PAYLAŞTI

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvurunun detayları da paylaşıldı. İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs ve kredi başvurusunda bulunabilecek.

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.