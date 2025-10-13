KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI 2025: GSB KYK burs ve kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, kimler başvurabilir, şartları neler?

Üniversite öğrencilerinin her yıl heyecanla beklediği KYK burs ve kredi başvuruları erişime açıldı! Peki, GSB KYK burs ve kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, kimler başvurabilir, şartları neler? KYK burs ve kredi başvuru detayları haberimizde!

KYK BURS BAŞVURUSU EKRANI 2025

KYK burs ve kredi başvurularının yapılacağı ekran, her yıl olduğu gibi e-Devlet sistemi üzerinden açılmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) duyurusuyla birlikte öğrenciler e-Devlet portalında yer alan ilgili sayfadan başvurularını gerçekleştirebilecek.

2025 yılında başvuruların Ekim ayının ilk haftalarında başlaması beklenmektedir. Önceki yıllarda başvuru süresi genellikle 5 ila 7 gün arasında olmuştur. Bu nedenle başvuru ekranı açıldığında gecikmeden başvuru yapılması son derece önemlidir.

Başvuru ekranı açıldığında adaylar aşağıdaki bilgileri eksiksiz şekilde doldurmalıdır:

Kimlik ve iletişim bilgileri

Eğitim bilgileri (üniversite, bölüm, sınıf vb.)

Aile birey sayısı ve gelir bilgileri

Özel durum beyanları (anne/baba vefatı, engellilik, şehit yakını vb.)

Başvurunun onaylanması için bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesi gerekmektedir. Sistem üzerinde yapılan yönlendirmelere dikkatle uyulmalıdır.

GSB KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2025 yılı için KYK burs ve kredi başvuru süreci, yalnızca e-Devlet kapısı üzerinden çevrim içi olarak yapılacaktır. İşlem adımları ise şu şekildedir:

e-Devlet sistemine giriş yapılır.

– T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme erişilir.

"Burs/Kredi Başvurusu" ekranı bulunur.

– Arama bölümüne "GSB Burs Başvurusu" ya da "KYK burs kredi başvurusu" yazılarak ilgili form açılır.

Form eksiksiz doldurulur.

– Öğrenciye ve ailesine ait tüm bilgiler eksiksiz girilir.

– Özel durumlar mutlaka belirtilmelidir.

Başvuru onaylanır.

– Tüm bilgiler kontrol edildikten sonra "başvur" butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.

Taahhütname onayı yapılır.

– Başvuru kabul edildiğinde öğrencinin e-Devlet üzerinden taahhütnameyi onaylaması gerekir.

– Bu işlem yapılmazsa ödeme yapılmaz.

Başvurunun her aşaması dikkatle takip edilmeli ve özellikle onay ekranları kontrol edilmelidir. Yanlış bilgi beyanı başvurunun geçersiz sayılmasına neden olabilir.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları, sadece ve sadece e-Devlet platformu üzerinden yapılmaktadır. Hiçbir üniversite, kurum ya da üçüncü taraf platform üzerinden resmi başvuru alınmaz. Başvurular için GSB'nin internet sitesi yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

e-Devlet'teki ilgili hizmet adı şu şekilde geçer:

Gençlik ve Spor Bakanlığı – Burs/Kredi Başvurusu

Bu ekrana ulaşıldığında gerekli bilgiler doldurularak başvuru tamamlanır. Başka hiçbir dijital veya fiziki kanal üzerinden KYK burs/kredi başvurusu kabul edilmez. Bu nedenle sadece resmi yollar kullanılmalıdır.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?

KYK burs ve kredi desteğine başvurabilmek için 2025 yılı itibarıyla geçerli olması beklenen bazı temel şartlar şunlardır:

GENEL ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Yükseköğretim kurumunda öğrenci olmak (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora)

Ailenin ekonomik durumu burs için uygun olmak

Daha önce aynı eğitim düzeyinde KYK bursu veya kredisi almamış olmak

Disiplin cezası veya eğitim kaybı gibi olumsuz durumlara sahip olmamak

ÖNCELİKLİ GRUPLAR

Bazı adaylar öncelikli statüde değerlendirilir. Bu gruplara öncelik tanınır:

Şehit ve gazi çocukları

%40 ve üzeri engelli öğrenciler

Anne ve babası vefat etmiş öğrenciler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koruması altında yetişmiş öğrenciler

Lise öğrenimini Darüşşafaka'da tamamlayanlar

Milli sporcular

ÖSYM sınavlarında dereceye girenler

Bu gruplarda yer alan öğrencilerin başvuru formlarında ilgili alanları mutlaka doldurması ve belge sunması gerekebilir.