KYK burs ücreti ne kadar? KYK yeni burs ücreti belli oldu mu, ne kadar? Yıllara göre KYK burs/kredi ücretleri!

Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarında maddi destek sağlayan KYK burs ve kredileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da merakla bekleniyor. "KYK burs ücreti ne kadar?", "KYK yeni burs ücreti belli oldu mu?", "2026 KYK burslarına ne kadar zam yapılacak?" gibi sorular, özellikle Ekim ayı itibarıyla öğrencilerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Peki, KYK burs ücreti ne kadar? KYK yeni burs ücreti belli oldu mu, ne kadar? Yıllara göre KYK burs/kredi ücretlerinin detayları haberimizde!

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2025 yılı itibarıyla KYK burs ücretlerinde ciddi bir artış yapıldı. Devlet, ekonomik şartları göz önünde bulundurarak lisans öğrencilerine aylık 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL, doktora öğrencilerine ise 9.000 TL burs ödemesi yapmaktadır.

Bu güncel rakamlar, üniversite eğitimi sürecinde olan binlerce öğrenciye maddi destek sağlamakla birlikte, yaşam maliyetlerinin artması sebebiyle birçok kişi tarafından yetersiz bulunuyor. Bu nedenle, "2026'da KYK burs ücreti ne kadar olacak?" sorusu öğrenciler arasında şimdiden gündemde.

KYK YENİ BURS ÜCRETİ BELLİ OLDU MU, KYK YENİ BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2025 yılında geçerli olan burs miktarları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulmuştu. Henüz 2026 yılına dair resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her yıl Aralık ayında yeni tutarları açıklaması bekleniyor.

Bu kapsamda, şu anda geçerli olan yeni KYK burs ücretleri şöyle:

Lisans öğrencileri: 3.000 TL

Yüksek lisans öğrencileri: 6.000 TL

Doktora öğrencileri: 9.000 TL

Bu rakamlar, 2024 yılı sonunda yapılan zam ile Ocak 2025'te yürürlüğe girdi. Henüz yeni bir güncelleme yapılmamış olsa da, ekonomik göstergelere göre 2026 yılında bu tutarların artması bekleniyor.

KYK YENİ BURS ÜCRETİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

2026 yılında KYK burs ücretlerine yapılacak zam oranı henüz açıklanmadı. Ancak hem ekonomik enflasyon oranları hem de memur maaşlarındaki artış, burslarda da benzer bir güncellemeyi işaret ediyor.

Eğer %30 oranında bir artış gerçekleşirse, lisans bursları 3.900 TL'ye yükselecek.

%40'lık bir artışta bu tutar 4.200 TL olurken,

%50'lik zam durumunda 4.500 TL gibi bir seviyeye ulaşması bekleniyor.

Yüksek lisans ve doktora burslarının da aynı oranda artacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla, yüksek lisans öğrencileri için 2026 burs miktarı 9.000 TL'den 13.500 TL'ye kadar çıkabilir. Bu rakamlar resmi olmasa da, öğrencilere ışık tutacak nitelikte.

Ancak unutmamak gerekir ki, bu tahminler devletin bütçe planlaması ve ekonomik göstergelere göre değişiklik gösterebilir. Net rakamlar Aralık 2025'te açıklanacaktır.

YILLARA GÖRE KYK BURS / KREDİ ÜCRETLERİ!

KYK burslarının geçmişten bugüne gelişimi incelendiğinde, her yıl düzenli bir artış göze çarpıyor. 2000'li yılların başında oldukça cüzi olan bu destekler, zamanla ekonomik koşullara göre şekillendi.

2022 yılında 850 TL olan KYK burs miktarı, 2023'te 1.250 TL'ye, 2024'te 2.000 TL'ye ve 2025 itibarıyla 3.000 TL'ye çıkarıldı. Bu hızlı artışlar, özellikle enflasyon ve geçim zorluklarının devlet tarafından dikkate alındığını gösteriyor.

Geçmiş yıllarda daha küçük artışlar yapılırken, son yıllarda yapılan yüksek oranlı zamlar öğrencilere bir nebze olsun nefes aldırdı. 2026 yılı için beklentiler büyük; çünkü gıda, barınma ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlara yapılan zamlar karşısında öğrenciler daha fazla destek bekliyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından e-Devlet sistemi üzerinden alınır. 2025–2026 eğitim yılı için başvuru süreci 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

Başvuru süreci oldukça basittir fakat dikkat gerektirir. İşte adım adım başvuru rehberi:

e-Devlet sistemine giriş yapın.

T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yaptıktan sonra "KYK Burs ve Kredi Başvurusu" bölümüne geçiş yapın.

Kişisel ve eğitim bilgilerinizi kontrol edin.

Sistemde yer alan bilgiler genellikle otomatik olarak gelir, ancak eksik ya da hatalı bilgi varsa düzeltme yapmanız gerekebilir.

Aile ve gelir bilgilerinizi doğru girin.

KYK, bursları ihtiyaca göre dağıttığı için bu bilgiler büyük önem taşır. Yanlış beyan, başvurunun iptal edilmesine neden olabilir.

Onayla ve gönder.

Tüm bilgileri kontrol ettikten sonra başvurunuzu onaylayarak tamamlayabilirsiniz.

Başvurunun ardından sonuçlar yine e-Devlet üzerinden ilan edilir. Burs kazanamayan öğrencilere otomatik olarak kredi imkânı sunulur, ancak bu kredi isteğe bağlı olarak kabul edilebilir ya da reddedilebilir.

ZAMLI KYK BURS MİKTARI 2026'DA NE KADAR OLACAK?

Bu soru, şu an binlerce öğrencinin zihnini meşgul ediyor. 2025 yılı boyunca memur maaşlarında, asgari ücrette ve emekli ödemelerinde ciddi artışlar yaşandı. Bu artışların doğal bir sonucu olarak KYK burslarının da 2026 yılında artması bekleniyor.

Yapılacak zam oranına göre tahmini burs tutarları şöyle olabilir:

%30 zam → 3.900 TL

%40 zam → 4.200 TL

%50 zam → 4.500 TL

Ancak unutulmamalıdır ki bu rakamlar henüz resmi değil. Öğrenciler kesin açıklamayı Aralık 2025'te yapılacak olan resmi duyuru ile öğrenecek. Yine de geçmiş yıllardaki artışlar ve ekonomik gelişmeler dikkate alındığında, 2026 KYK burslarının 4.000 TL seviyesinin altına düşmeyeceği öngörülüyor.