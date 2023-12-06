Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemelerinin bir arada yapılacağı bakanlık tarafından duyuruldu. Peki, KYK burs-kredi ne zaman yatacak T.C. ye göre 2023? İlk defa KYK bursu alanlar ne zaman alacak 2023? İşte detaylar…

KYK BURS-KREDİ NE ZAMAN YATACAK T.C. YE GÖRE 2023? İlk defa KYK bursu alanlar ne zaman alacak 2023?

KYK burs sonuçlarının duyurulmasının ardından, öğrencilerin dikkati ödeme tarihlerine yoğunlaştı. Burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları yakından izliyor. Peki, KYK burs-kredi ne zaman yatacak T.C. ye göre 2023? İlk defa KYK bursu alanlar ne zaman alacak 2023? İşte detaylar…

KYK BURS-KREDİ NE ZAMAN YATACAK T.C. YE GÖRE 2023?

Gençlik ve Spor Bakanlığı beklenen duyuruyu X hesabından yaptı. Yapılan paylaşımda, "Ödemeler başladı! Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada! TCKN son hanesine göre: '0' ve '2' olanlar 28.11.2023'te, '4' ve '6' olanlar 29.11.2023'te, '8' olanlar ise 30.11.2023'te hesaplara yatacak. Keyifli harcamalar!" ifadeleri yer aldı.

KYK ödemeleri ise genellikle günün ilk saatlerinde 00.00 ile 01.00 saatlerinde hesaplara yatmaktadır.

İLK DEFA KYK BURSU ALANLAR NE ZAMAN ALACAK 2023?

Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır. KYK ödemeleri, genellikle günün erken saatlerinde, gece 00.00 ile 01.00 arasında hesaplara aktarılmaktadır.

Burs veya kredi başvurusu ilk defa kabul edilen öğrencilere, başvuruda bulundukları öğrenim yılı başında (ekim ayında) normal öğrenim süreleri boyunca ödemeler gerçekleştirilmektedir. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında ödemeler yapılır.

TCKN son hanesine göre:

'0' ve '2' olanlar 28.11.2023'te,

'4' ve '6' olanlar 29.11.2023'te,

'8' olanlar ise 30.11.2023'te hesaplara yatacak