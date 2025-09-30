KYK burs başvuruları ne zaman? 2025-2026 KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

KYK yurt başvuru sonuçlarının duyurulmasının ardından, üniversite öğrencilerinin dikkatleri şimdi burs ve öğrenim kredisi başvurularına kaydı. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için maddi destek arayan binlerce öğrenci, "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. Bu önemli sürece dair tüm bilgiler ve başvuru detayları haberimizin devamında sizlerle.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite öğrencileri, KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularını yakından takip ediyor. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için maddi destek arayan binlerce öğrenci, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi duyurusunu bekliyor. Geri ödemesiz burs ve kredi imkanları sunan KYK'nın başvuru tarihleri henüz kesinleşmedi.

Ancak geçmişte başvurular genellikle ekim ayının ikinci haftasında başlamıştı ve bu yıl da benzer bir takvimin uygulanması öngörülüyor. En güncel ve doğru bilgiler, bakanlığın resmi açıklamalarıyla kamuoyuna duyurulacak.

KYK BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

KYK burs başvuruları yalnızca e-Devlet platformu (www.turkiye.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir; başka hiçbir kurum veya platform aracılığıyla başvuru kabul edilmemektedir. Bu uygulama, başvuruların güvenliği ve doğru bilgi akışının sağlanması açısından büyük önem taşır.

Öğrencilerin başvuru tarihleri ve süreçleriyle ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi duyurularını takip etmeleri gerekmektedir. Başvuru sırasında yaşanabilecek herhangi bir sorun durumunda ise, GSB'nin iletişim kanalları veya üniversitelerin öğrenci işleri birimleri destek sağlamaktadır.

E-Devlet'e giriş yapıldıktan sonra, "Burs/Kredi Başvuru" sekmesi aracılığıyla yönlendirmeler takip edilerek başvuru işlemi kolaylıkla tamamlanabilir.

2025–2026 KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuruları yalnızca e-Devlet platformu üzerinden yapılmaktadır.

Başvurular açıldığında, öğrenciler "Gençlik ve Spor Bakanlığı / Burs-Kredi Başvurusu" ekranına girerek kimlik bilgileri, eğitim durumu, aile birey sayısı, gelir durumu ve özel durumlar (şehit-gazi yakını, engellilik vb.) gibi bilgileri eksiksiz doldurmakla yükümlüdür.

Başvuru tamamlandıktan sonra elektronik taahhütname onayı alınır; taahhütname onaylanmadığı takdirde burs veya kredi ödemesi gerçekleşmez.

Başvurular tamamen dijital ortamda yapılmakta olup, fiziksel belge sunulmasına gerek yoktur. Ancak bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesi değerlendirme sürecinde avantaj sağlar.

Geçmiş yıllarda başvurular genellikle Ekim ayının ikinci haftasında başlayıp Kasım başına kadar devam etmiş olup, 2025-2026 dönemi için de benzer tarihler beklenmektedir.

KYK BURS ÜCRETİ

2024–2025 eğitim-öğretim yılında KYK tarafından verilen burs ve kredi tutarları, öğrencilerin eğitim seviyelerine göre farklılık göstermiştir. Lisans ve ön lisans öğrencilerine aylık 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine aylık 4.000 TL, doktora öğrencilerine ise aylık 6.000 TL ödeme yapılmıştır.

Bu tutarlar 2024 yılı boyunca sabit kalmış, ancak Ocak 2025'te yeniden değerlendirilmek üzere gözden geçirilmiştir. Artan enflasyon ve yaşam maliyetleri nedeniyle yeni dönemde burs ve kredi miktarlarında artış yapılması beklentisi oluşmuştur.

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

KYK bursundan yararlanmak isteyen öğrencilerin belirli şartları taşıması gerekir. Bu şartlar hem genel uygunluk hem de öncelikli değerlendirme kriterleri olarak ikiye ayrılır.

Genel Şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Bir yükseköğretim programında kayıtlı (aktif) öğrenci olmak

Maddi desteğe ihtiyaç duyulması

Başarılı bir öğrenci profili çizilmesi (hazırlık sınıfı dışında sınıf tekrarı yapmamış olmak)

Öncelikli Değerlendirilecek Durumlar:

Şehit veya gazi çocukları

%40 ve üzeri engeli bulunan öğrenciler

Anne veya babası vefat etmiş olanlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde koruma altında yetişen öğrenciler

Lise eğitimini Darüşşafaka'da tamamlayanlar

Milli sporcular

Aile geliri asgari ücretin altında olanlar

Bu şartlara sahip öğrenciler, burs başvurularında sistem tarafından öncelikli olarak değerlendirilir. Ancak unutulmamalıdır ki her başvuru mutlaka burs ile sonuçlanmayabilir; bazı öğrenciler sadece öğrenim kredisi almaya hak kazanabilir.