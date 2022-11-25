KYK borç faizleri nasıl ödenir? KYK borç yapılandırma nasıl yapılır?

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren KYK kredi borç faizleri silendi mi? KYK yapılandırması nasıl yapılır? KYK ödemesi nereden yapılır? sorularının yanıtını vatandaşlar araştırıyor. Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcunun kaldırıldığını açıkladı. Peki, KYK borç yapılandırma nasıl yapılır? KYK borç faizleri silindi mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Milyonlarca mezun ve öğrenciyi ilgilendiren KYK kredi borcu olan ve ödemekte zorluk çeken vatandaşlara güzel haber geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcunun kaldırıldığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından borçları yapılandırmak için E-Devlet ekranına giriş yapılması gerekiyor. Peki, KYK borç yapılandırma nasıl yapılır? KYK borç faizleri silindi mi?

KYK YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sayfasından ya da e-Devlet üzerinden vergi borcu yapılandırma başvurusu yapılabiliyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun KYK borçları ile ilgili açıklaması şu şekilde:

"Türkiye tıpkı altyapısında olduğu gibi burs ve kredi imkanlarıyla da dünyanın en geniş altyapısını sunan ülke. Cumhurbaşkanımız yaz başında müjdeyi paylaşmıştı. Öğrenim kredilerindeki geri ödemedeki ilave tutarın kaldırılacağı müjdesini vermişti. Meclis açılır açılmaz 1961'de yapılan bu kanun tamamen değiştirildi. Öğrenim kredisi borcu neyse geri ödeme de öyle olacak. Gençler aldıklarının üzerine ilave fark ödemeyecek. Bu düzenlemeden kredi almaya başlayacak, kredi alan, kredileri geri ödeme dönemine geçen herkes faydalanacak. Böylece toplamda 27 milyar 15 milyon liralık bir tutar gençlerimizin omuzundan alınmış oluyor. Borcu vergi dairesine bildirilen borçlular için de HMB ile iletişim içindeyiz. Ödenmeyen taksitlerden endeks tutarları tahsil edilmeyecek. An itibarıyla da e devlet üzerinden endeks tutarlarına erişimi de başlattığımızı müjdelemek istiyorum. Endeks kaldırılmış borç tutarlarını gençlerimiz ödeyebilirler."

KYK ÖDEMESİ NEREDEN YAPILIR?

Borç yapılandırması için vatandaşlar Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın 'ivd.gib.gov.tr' adresi üzerinden giriş yapılacak, ardından ekranda e-Devlet ile giriş yapacak.

Öncelikle Gelirler İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapmalısınız. Bu ekranda E-Devlet ile giriş seçeneği bulunmaktadır. Buna tıklayın ve E-Devlet bilgilerinizle giriş yapın. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde talimatlarla ilerleyerek birkaç adımda ödeme işlemine başvuruda bulunabilirsiniz. Ya da vergi dairelerine giderek yapılandırma başvurusu yapabilirsiniz.

KYK BORÇ FAİZLERİ SİLİNDİ Mİ?

Bakan Kasapoğlu, 1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcunun silindiğini duyurdu. Böylelikle KYK borcu olanlar faiz ödemeyecek. Öğrenciler aldıkları kredi borcunun aynısını geri ödeyecek. Herhangi bir ilave fark ödemesi yapılmayacak. Bu düzenlemeden kredi almaya başlayacak, kredi alan, kredileri geri ödeme dönemine geçen herkes faydalanabilecek.