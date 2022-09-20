Kusursuz Kiracı 4. Bölüm 2. Fragmanı

"Kusursuz Kiracı" Her Salı 20: 00'de FOX'ta

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Kusursuz Kiracı 3. Bölüm Özeti

Mona apartmanın gizemini çözmeye başlamıştır. Komşuları iş üstünde bastıktan sonra şans ibresinin kendisinden yana döneceğini umar. Ancak olaylar hiç de öyle gelişmez. Cesedin yerini bulmadan kendini sağlama alma şansın olmadığını kısa zamanda anlayan Mona, komşularla karşılıklı sessizlik anlaşması yapmayı kabul etmek zorunda kalır. Bu da Yakup'tan büyük sırlar saklaması ve daha da fenası komşularla Yakup'a karşı suç ortaklığı yapması anlamına gelecektir. Bu durum Yakup'la arasında suçluluktan doğan derin bir uçurum açar. Zaman ve çatı katından çıkan büyük bir sürpriz Mona'nın kendi suçluluğunu da başkalarının masumiyetini de yeni baştan sorgulamasına yol açar. Yoksa Yakup da göründüğü kadar masum değil midir?

Ana karakter Mona (Dilan Çiçek Deniz), yetimhanede büyümüş genç bir kadındır. İnternet gazetesinde çalışmakta ve son dönemde İstanbul'un farklı noktalarında yaşanan ev kundaklaması vakalarının haberini yapmaktadır. Yine yangın haberine gittiği bir gün, aynı haberi yapmaya gelen fotoğraf muhabiri Yakup (Serkay Tütüncü) ile karşılaşırlar. Birbirlerinden alttan alta hoşlanmakla birlikte, tümüyle zıt karakterlere sahip oldukları için didişe didişe haberi yaparlar. Haber dönüşü Mona zaten kavgalı olduğu ev sahibinin eşyalarını kapının önüne koyduğunu görür ve artık evsiz kalmıştır. Yetimhaneden arkadaşı ve şimdilerde polis olan arkadaşı Leyla (Melisa Döngel) gizli bir görevde olduğundan, yeni tanıştığı Yakup'un, sonradan garip bir mimariyle ikiye bölünmüş olan evine kiracı olma teklifini geçici bir çözüm olarak kabul etmek zorunda kalır. Ancak Mona daha apartmana taşındığı ilk gün, Yuva Apartmanı'nda garip işler döndüğünü fark eder. Gizemli tavırlar takınan komşular da onun apartmana taşınmasından hiç memnun görünmemektedir. İçeride sıra dışı işler döndüğü bellidir ancak Mona neler olup bittiğini anlayacak zaman bulamadan, hiç beklenmedik, ciddi bir problemin içine düşer.

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Oyuncular;

Dilan Çiçek Deniz Serkay Tütüncü Bennu Yıldırımlar

Melisa Döngel Ruhi Sarı Rüçhan Çalışkur Beyti Engin Özlem Tokaslan Umut Kurt Deniz Cengiz - Suzi Dinç

İncinur Daşdemir Nilsu Yılmaz

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