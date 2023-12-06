Üye Girişi
Haberler

Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

Son Güncelleme:
Abone Ol

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman Çarşamba günü 139. BÖLÜMÜYLE ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Kuruluş Osman yeni bölüm (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Araştırması yapıyor.

Kuruluş Osman Her Çarşamba ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Kuruluş Osman 139. BÖLÜM 2. Fragmanı yayınlandı! Peki, Kuruluş Osman Yeni bölüm (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman Yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte detaylar…

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) NE ZAMAN, FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Kuruluş Osman her Çarşamba ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Kuruluş Osman bu akşam (24 Ekim) saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Kuruluş Osman Kanalını ziyaret edebilirsiniz.

Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

ATV'nin sevilen dizisi "Kuruluş Osman" her Çarşamba akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Kuruluş Osman " bu akşam, 24 Ekim'de saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncular: Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Bey (Orhan Bey), Mirza Bahattin Doğan (Yakup Bey), Gökhan Atalay (Yunus Emre), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Berk Erçer (Konur), Sevil Akı (Saadet Hatun), Emre Dinler (Mehmet Bey), Ömer Faruk Aran (Alaeddin Bey), Leya Kırşan (Fatma Hatun), Ecem Sena Bayır (Holofira), R. Aybars Düzey (Vasilis), Belgin Şimşek (Gonca Hatun), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Alpaslan Özmol (Gürbüz Alp), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Murat İnce (Gürdoğan), Selim Makaroğlu (Atmaca), Adil Şahin (Kara Ali), Burak Ekinci (Gökmen), Turpal Tokaev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Ali Osman Arıkbaş (Çocuk Cerkutay)

Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

KURULUŞ OSMAN KONUSU NE?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi...

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
Haberler.com - Gündem

Kuruluş Osman Televizyon Gündem Magazin Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı? THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu? Beylerbeyi Sarayı hangi günler açık? Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti! Beylerbeyi Sarayı ne zaman yapıldı? Dolmabahçe Sarayı hangi günler açık? Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar? Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel Motorin ve akaryakıt fiyatları! KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR SON DAKİKA! Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar olacak? Topkapı Sarayı nerede, hangi günler açık? Topkapı Sarayı bölümleri neler? Benzine indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel benzin ve akaryakıt fiyatları! İstanbul Arkeoloji Müzesi nerede? Arkeoloji Müzesi giriş ücreti ne kadar? İbrahim Kaboğlu kimdir? Halk Tv konuğu İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Kaboğlu biyografisi! Kolesterol nedir, nasıl düşürülür? Kolesterol yüksekliği neden olur? Yılmaz Morgül kimdir? 2. Sayfa konuğu Yılmaz Morgül kaç yaşında, nereli? Yılmaz Morgül biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title