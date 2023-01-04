Kürşat Yılmaz kimdir? Kürşat Yılmaz kaç yaşında, nereli? Didem Arslan eşi Kürşat Yılmaz kim?
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Kürşat Yılmaz hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Kürşat Yılmaz'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Kürşat Yılmaz kimdir? Kürşat Yılmaz kaç yaşında, nereli? Didem Arslan eşi Kürşat Yılmaz kim?
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Kürşat Yılmaz hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Kürşat Yılmaz'ın hayatını araştırıyor. Peki, Kürşat Yılmaz kimdir? Kürşat Yılmaz kaç yaşında, nereli? Didem Arslan eşi Kürşat Yılmaz kim? Detaylar haberimizde.
KÜRŞAT YILMAZ KİMDİR?
Yakup Kürşad Yılmaz, (d. 3 Mart 1961; Giresun) Türk mafya lideri, ülkücü.
12 Eylül Darbesi'nden önce Ülkücü Gençler Derneği'nde yöneticilik yaptı. Banker Kastelli olarak bilinen Cevher Özden'i vurulmasından dolayı olaydan dolayı cezaevine girdi.
Türk hapishanelerinden toplamda 3 kez (1994, 1997, 1998) kaçtıktan sonra 1998'de Bulgaristan'da tutuklandı.
2005 yılında Endüstri Holding'in yağmalanması nedeniyle tutuklandı.
Eski Kuşadası Belediye Başkanı Lütfi Soyulcu'nun 1995'te öldürülmesi olayını düzenlemekten ve çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi suçlardan 66 yıl hapis cezası aldı. 2021 yılında avukatlarının yeniden yargılanma talebi sonrasında 30 Ekim 2021 tarihinde tahliye edildi