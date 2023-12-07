Küba'nın başkenti neresi? Küba para birimi nedir? Küba'nın şehirleri neler?

Küba, kendine özgü kültürü, tarihi dokusu ve müziğiyle Karayip adalarının eşsiz destinasyonlarından biridir. İşte, Küba'nın başkenti, para birimi ve unutulmaz şehirleri hakkında detaylı bilgiler.

Küba'nın şehirleri, tarihî mirasları, doğal güzellikleri ve sıcak atmosferleri ile bilinir. Havana'nın enerjisi, Trinidad'ın nostaljik atmosferi ve diğer şehirlerin kendine özgü cazibesi, Küba'nın keşfedilmeyi bekleyen hazine dolu şehirlerini sunar.

KÜBA BAŞKENTİ NERESİ?

Küba'nın başkenti Havana'dır. Bu renkli ve tarihî şehir, eski Amerika'nın zarafeti ve Latin Amerika'nın ateşi ile harmanlanmıştır. Havana, tarihi kalesi, sokaklarındaki dans ritmi ve kolonyal mimarisiyle ziyaretçilerini büyüler.

KÜBA PARA BİRİMİ NEDİR?

Küba'nın resmi para birimi Küba Pezosu (CUP) ve Küba Convertible Pezosu (CUC)'dur. Turistler genellikle CUC kullanırken, yerel halk genellikle CUP kullanır. Bu iki para birimi arasındaki farkı bilmek, alışveriş ve gezi planlamalarında yardımcı olabilir.

KÜBA ŞEHİRLERİ

Trinidad: UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Trinidad, renkli evleri, dar sokakları ve tarihî dokusu ile ünlüdür. Şehir, kolonyal döneme ait atmosferini koruyarak ziyaretçilere zaman yolculuğu hissi yaşatır.

Cienfuegos:"Gözyaşı Körfezi" anlamına gelen Cienfuegos, neoklasik mimarisi ve etkileyici deniz manzarasıyla öne çıkar. Şehir aynı zamanda kültürel etkinliklere ev sahipliği yapar.

Varadero: Küba'nın turistik cenneti Varadero, beyaz kumlu plajları ve turkuaz sularıyla ünlüdür. Sahip olduğu lüks tatil köyleri ve su sporları ile adeta bir tropikal vaha gibidir.