Kredi kartı 750 TL neden kesiliyor, ne zaman kesilecek? Bakan Şimşek'ten açıklama geldi!

Kredi kartı kart ücreti ne zaman kesilir? Kredi kartı vergisi ile ilgili son gelişmeler dikkatle izleniyor. Yeni torba yasa teklifinde, Savunma Sanayi Fonu'na kaynak sağlamak amacıyla, limiti 100 bin lirayı aşan kredi kartı sahiplerinden her bir kart için yıllık 750 lira kesinti yapılması öngörülüyor. 100 bin TL üzerindeki kredi kartları için bu vergi uygulaması başladı mı? Kredi kartı vergisi ne zaman yürürlüğe girecek? Detaylar haberimizdedir…

KREDİ KARTI VERGİSİ YASALAŞTI MI?

Torba yasa teklifi doğrultusunda, limiti 100 bin lirayı aşan kredi kartı sahiplerinden yıllık 750 lira tutarında savunma payı kesintisi yapılmasına yönelik ayrıntılar belirlendi. Bu kesintiye dair düzenlemelerin yürürlüğe girmesi 1 Ocak 2025 olarak planlanmışken, verginin tahsil edilmeye başlanacağı tarih ise farklı bir zaman diliminde gerçekleşecek.

KREDİ KARTI VERGİSİ NE ZAMAN ALINACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartlarından savunma sanayii fonu için alınacak 750 TL ek ücrete ilişkin "Savunma sanayiinin ek kaynağa ihtiyacı var, Türkiye demir kubbe inşa edecek, bu paranın tek kuruşu bile bütçeye gitmeyecek" dedi.

KREDİ KARTLARINDAN KESİNTİ NEDEN YAPILACAK?

"Savunma projelerine kaynak gerekiyor. Savunma Sanayi fonunda ciddi şekilde para veriyoruz. Bu sene 165 milyara çıkarttık. Birçok yerden öneri alındı. Ekonomi Kurmayları ile çalışıldı. Bu paket tamamen savunmaya kaynak için hazırlandı. Bu paket tamamen Savunma Sanayi Fonu'na gidecek. Bütçe açıklığını azaltmak için yapılmış bir paket değil."

SAVUNMA SANAYİİNE EK KAYNAK PAKETİ

"Savunma sanayii fonu bütçe dışında bir fon. Savunma projelerine kaynak gerekiyor, kredi kartlarından yapılacak 750 TL'lik kesinti ile demir kubbe inşa edilecek, hava savunma sistemi kuracak. Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız. Bu paranın bir kuruşu bile bütçeye gelmeyecek. Tamamı savunma sanayiine aktarılacak. Bu paket tamamen savunmaya kaynak için hazırlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın burada herhangi bir dahli yok. Paket tamamen savunmaya kaynak için ayrıldı. Bu bütçe ihtiyaçları için hazırlanmış bir tedbir paketi değildir. Özel bir fon olduğu için savunma sanayiinin haricinde harcanması mümkün değildir.

İlkesel olarak bütçe dışı fonlarını doğru bulmuyorum ama bazı fonların ihtiyaç. Savunma sanayi fonunun bütçe dışında olması anlamlı. Başka bakanlıkların bütçe dışında fonlar kurmalarını doğru bulmuyorum.