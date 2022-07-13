KPSS Önlisans-Ortaöğretim başvuruları hangi tarihte alınacak? KPSS sınav ve başvuru tarihleri ne zaman?
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KPSS Önlisans-Ortaöğretim başvuru tarihleri ne zaman alınacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından açıklanan KPSS Önlisans-Ortaöğretim başvuru tarihleri sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, KPSS Önlisans-Ortaöğretim başvuruları hangi tarihte alınacak? KPSS sınav ve başvuru tarihleri ne zaman?
Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans başvurularının tamamlnamasının ardından gözler 2022 KPSS Önlisans başvurularına çevrildi. Peki, KPSS Önlisans-Ortaöğretim başvuruları hangi tarihte alınacak? KPSS sınav ve başvuru tarihleri ne zaman? İşte detaylar haberimizde...
KPSS ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN OLUNACAK?
KPSS Önlisans başvuruları ÖSYM tarafından 3-15 Ağustos tarihleri arasında alınacak. KPSS Önlisans sınavı 2 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS Ortaöğretim sınavı başvurular 1-13 Eylül tarihleri arasında alınacak. KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.