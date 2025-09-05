KPSS günü Tour of İstanbul mu var, 7 Eylül Tour of İstanbul hangi yollar kapanacak?

Emniyet yetkililerinin açıklamasına göre, 7 Eylül Pazar günü sabah saatlerinden itibaren düzenlenecek "Tour Of İstanbul Bisiklet Yarışı" kapsamında İstanbul'un çeşitli noktalarında yollar ulaşıma kapalı olacak. 7 Eylül Tour of İstanbul hangi yollar kapanacak?

TOUR OF İSTANBUL 2025 NEDENİYLE KAPANACAK YOLLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, 7 Eylül Pazar günü saat 07.00'den itibaren "Tour of İstanbul Bisiklet Yarışı" kapsamında birçok yol araç trafiğine kapatılacak. Kapanacak yollar şu şekilde duyuruldu:

• Fatih ilçesi

Avrasya Tüneli (Avrupa Yakası → Asya Yakası yönü)

Sahil Kennedy Caddesi Güney Transit Yol ve Güney Yan Yol (Taşhanlar Köprüsü – Sirkeci arası, Sirkeci yönü)

Reşadiye Caddesi (Unkapanı yönü)

Ragıp Gümüşpala Caddesi (Unkapanı yönü)

Abdülezelpaşa Caddesi (Eyüp yönü)

Mürselpaşa Caddesi (Eyüp yönü)

Ayvansaray Caddesi (Eyüp yönü)

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi (Unkapanı yönü)

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Hal Yolu yönü

• Eyüpsultan ilçesi

Savaklar Caddesi (iki yönlü)

Beylerbeyi Caddesi (Sahil yönü)

• Zeytinburnu ilçesi

10. Yıl Caddesi (Sahil yönü)

Topkapı Tünel (Sahil yönü)

Yedikule Varyant

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

Kapatılan yollar yerine kullanılabilecek alternatif güzergâhlar da belirlendi. Sürücüler için şu yönlendirmeler yapıldı:

• Sahil güzergâhı yerine D-100 Karayolu (E-5) kullanılabilecek.

• Avrasya Tüneli yerine sürücüler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhlarına yönlendirilecek.

• Fatih içi ulaşımda Atatürk Bulvarı, Fevzipaşa Caddesi, Turgut Özal Millet Caddesi ve çevre bağlantı yolları tercih edilebilecek.

• Eyüpsultan trafiği için Otogar – Vialand – Alibeyköy bağlantısı alternatif güzergâh olarak kullanılacak.

ETKİLENEN VATANDAŞLAR İÇİN UYARI

İstanbul genelinde pazar sabahı itibarıyla sahil yolları ve Avrasya Tüneli yönünde yoğunluk yaşanması bekleniyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri toplu taşımayı kullanmaları konusunda uyarırken, özel araçlarla trafiğe çıkacakların da önceden planlama yapmaları gerektiğini vurguladı.

İşte duyuru: