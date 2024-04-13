Korkma Ben Yanındayım 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Nisan Korkma Ben Yanındayım yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Korkma Ben Yanındayım dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Korkma Ben Yanındayım 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Korkma Ben Yanındayım 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Nisan Korkma Ben Yanındayım yeni ölüm izleme linki var mı?

KORKMA BEN YANINDAYIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Masal'ın kızı olduğunu öğrenen Mert, tekrar İnci'nin karşısına çıkar. İnci her ne kadar Mert'e kızsa da onu görünce kafası karışacaktır. Masal'a çok iyi bir baba olan Mustafa için İnci ve kızı onun her şeyidir. Bir yandan da İnci'yi kaybetme korkusu taşıyan Mustafa, Mert ile hastanede karşılaşır. İki düşman gibi birbirlerine bakarken, Mustafa sessiz bir yerde Mert ile konuşmak ister. Daha sonra eve dönen Mustafa pişman şekilde İnci'den özür diler. O konuşmada Mustafa Mert'ebir şey mi yapmıştır? Bunu öğrenen İnci Mustafa'ya karşı ne tepki verecektir?

KORKMA BEN YANINDAYIM6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Korkma Ben Yanındayım 6. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.v