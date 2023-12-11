Trendyol Süper Lig maçı maçında Konyaspor-Sivasspor maçında karşı karşıya gelecek. Konyaspor-Sivasspor hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak edilirken bu akşam büyük mücadelede Konyaspor-Sivasspor maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Konyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi?

Konyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi?

Konyaspor- Sivasspor maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Konyaspor- Sivasspor maçı şifresiz mi ve Konyaspor- Sivasspor maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Konyaspor- Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor- Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

11-12-2023 KONYASPOR VS SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Konyaspor ile Sivasspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

KONYASPOR-SİVASSPOR MAÇI BEIN SPORTS 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KONYASPOR-SİVASSPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KONYASPOR-SİVASSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Konyaspor-Sivasspor Maçı, 11 Aralık Pazartesi günü oynanacak.

KONYASPOR-SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Konyaspor-Sivasspor Maçı, saat 20:00 başlayacak.

KONYASPOR-SİVASSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Konyaspor ve Sivasspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.