Konyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi?
Trendyol Süper Lig maçı maçında Konyaspor-Sivasspor maçında karşı karşıya gelecek. Konyaspor-Sivasspor hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak edilirken bu akşam büyük mücadelede Konyaspor-Sivasspor maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Konyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi?
Konyaspor- Sivasspor maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Konyaspor- Sivasspor maçı şifresiz mi ve Konyaspor- Sivasspor maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Konyaspor- Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor- Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
11-12-2023 KONYASPOR VS SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Konyaspor ile Sivasspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
KONYASPOR-SİVASSPOR MAÇI BEIN SPORTS 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
KONYASPOR-SİVASSPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
KONYASPOR-SİVASSPOR MAÇI HANGİ GÜN?
Konyaspor-Sivasspor Maçı, 11 Aralık Pazartesi günü oynanacak.
KONYASPOR-SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Konyaspor-Sivasspor Maçı, saat 20:00 başlayacak.
KONYASPOR-SİVASSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Konyaspor ve Sivasspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.