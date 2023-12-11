Konyaspor - Sivasspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Konyaspor - Sivasspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!

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Konyaspor - Sivasspor maçı kaç kaç? Trendyol Süper Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Konyaspor - Sivasspor maçı oynanıyor. Konyaspor - Sivasspor maçı kaç kaç merak ediliyor. Konyaspor - Sivasspor canlı maç anlatımı ve Konyaspor - Sivasspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Konyaspor - Sivasspor maçı kaç kaç? Konyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Konyaspor - Sivasspor maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...

KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Konyaspor - Sivasspor maçı 1-0'lık Sivasspor üstünlüğü ile devam ediyor.

KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI CANLI YAYIN

Konyaspor - Sivasspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Konyaspor - Sivasspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Konyaspor - Sivasspor maçı saat 20.00'de başlayacak.

KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Konyaspor - Sivasspor maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Sivasspor maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Konyaspor - Sivasspor maçı Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.