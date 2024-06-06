Komagene, Franchise Sektöründe 1 Numara Oldu

Ekonomist dergisinin Franchise Liderleri araştırmasında Komagene 2 bin 758 şubesiyle Franchise'da 1 numara oldu. 2022 ve 2023 yıllarında fast food sektörünün 1 numaralı markası olan Komagene, Ekonomist'in son sayısında (26 Mayıs-8 Haziran 2024) franchise liderliğine yükseldi.

Türkiye'de franchise sektörünün büyüklüğünü 55 milyar dolara ulaştığını yazan dergi, 3 bin 700 markanın 66 bin şubesiyle franchise sistemi içerisinde bulunduğunu belirtti. Ekonomist ayrıca 2024 yılı sonuna kadar 15 bin yeni girişimcinin franchise ekosistemi bünyesine dahil olacağını tahmin ediyor.

19 yıldır etsiz çiğ köfte başta olmak üzere Türkiye'de fast food sektörünün lider markası olan Komagene, 2027 yılında 3 bin 500 şubeye ulaşmayı planlıyor.

Komagene İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Semiha Demiral, Ekonomist dergisine verdiği röportajda "Markamız son yıllarda fast food sektörünün 1 numaralı markasıydı. 2024'te tüm franchise sektörünün 1 numarası oldu. Bundan büyük onur duyuyoruz. Başarıda emeği geçen tüm arkadaşlarımızı ve yatırımcılarımızı kutluyorum" dedi. Demiral, "Komagene, franchise adaylarına denenmiş ve başarısı yüzde yüz kanıtlanmış bir iş modeli sunuyor. Düşük yatırımla, bu maliyetin geri dönüş hızı ile verimliliği ve süre performansı açısından Türkiye'nin en çok kazandıran markasıyız. Yapılan yatırım ortalama 6-12 ay arasında geri kazanılıyor" şeklinde konuştu.

Merkezi planlama ve online satış kanalları ile güçlü iş birliği sayesinde milyonlarca kitleye ulaştıklarına dikkat çeken Demiral, global markalarla yaptıkları ürün içeriği ve reklam-pazarlama stratejileriyle bayilere satış anlamında büyük katkılar sunduklarını ifade ediyor.

"Türkiye'de büyümeye devam ediyoruz. Gebze'de fabrikamıza ilaveten Kandıra'da ikinci üretim tesislerimizin alt yapısını da tamamlama çalışmalarımız devam ediyor" diyen Demiral, yurtdışında 70 şubeyle faaliyet gösterdiklerinin bilgisini veren Demiral, birkaç yıl içerisinde yurtdışında 250 şubeye planladıklarını vurguluyor.