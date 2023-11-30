Kolpaçino 4 filminden merakla beklenen fragman yayınlandı. Başrol oyuncusu Şafak Sezer'in hem senaristliğini hem de yönetmenliğini üstlendiği film, 12 Ocak'ta vizyona girecek. İşte Kolpaçino 4 fragman İZLE! Kolpaçino 4 fragman izleme linki! Kolpaçino 4 fragman nereden, hangi platformdan izlenir?

2009, 2011 ve 2016 yılları arasında ilk üç filmi yayınlanan Kolpaçino 4'ten beklenen fragman geldi. Usta sanatçıların kadrosunda yer aldığı film, 12 Ocak'ta vizyona girerek seyirciyle buluşacak. Fragmanın yayınlanmasının ardından Kolpaçino 4 fragman nereden, hangi platformdan izlenir? Sorusu merak edildi. Peki, Kolpaçino 4 fragman nereden, hangi platformdan izlenir?

KOLPAÇİNO 4 FRAGMAN İZLE

Filmin başrollerinden biri olan Şafak Sezer aynı zamanda filmin yönetmenliğini ve senaristliğini de üstlendiği Kolpaçino 4 kadrosunda İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu ve Serdar Ortaç da yer alıyor. Ünlü şarkıcılar, filmde kendilerini canlandıracak. Kadroda serinin değişmeyen oyuncularından Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Serkan Şengül yer alıyor. Merakla beklenen proje, Özgür'ün önceki hikâyelerde kendisine kazık atan kişilerle hesaplaşmasını konu alıyor.