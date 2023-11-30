Kolpaçino 4 filmi ne zaman vizyona gireceği merak edilirken filmin son seri olan Kolpaçino 4 fragmanı yayınladığı. Geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kolpaçino 4 filmi fragmanı gündeme geliyor. Peki, Kolpaçino 4 filmi fragman izle! Kolpaçino 4 filmi ne zaman vizyona girecek, oyuncuları kimler?

Kolpaçino 4 filmi fragman izlemek isteyen seyirciler, Kolpaçino 4 filmi ne zaman vizyona girecek, oyuncuları kimler sorusunu araştırıyor. 2009, 2011 ve 2016 yılları arasında ilk üç filmi yayınlanan Kolpaçino 4'ten beklenen fragman geldi. Kolpaçino 4 filmi fragman izle! Kolpaçino 4 filmi ne zaman vizyona girecek, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir…

KOLPAÇİNO 4 FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu ve Serdar Ortaç'ın konuk olarak kendilerini oynadığı Kolpaçino 4 filminden merakla beklenen fragman yayınlandı. Başrol oyuncusu Şafak Sezer'in hem senaristliğini hem de yönetmenliğini üstlendiği film, 12 Ocak'ta vizyona girecek.

KOLPAÇİNO 4 FİLMİ FRAGMAN İZLE!

KOLPAÇİNO 4 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrollerinden biri olan Şafak Sezer aynı zamanda filmin yönetmenliğini ve senaristliğini de üstlendiği Kolpaçino 4 kadrosunda İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu ve Serdar Ortaç da yer alıyor. Ünlü şarkıcılar, filmde kendilerini canlandıracak. Kadroda serinin değişmeyen oyuncularından Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Serkan Şengül yer alıyor. Merakla beklenen proje, Özgür'ün önceki hikâyelerde kendisine kazık atan kişilerle hesaplaşmasını konu alıyor.