Köfteci Yusuf açıklama yaptı mı? Köfteci Yusuf ne dedi?

Türkiye'nin ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf, ürünlerinde domuz eti bulunduğu iddiaları üzerine yaşanan skandalla ilgili ilk kez bir açıklama yaptı. Köfteci Yusuf'un açıklaması vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son dönemde kamuoyunu sarsan bu açıklamalar, firmanın imajına büyük darbe vurmuş ve müşteri güvenini zedelemişti. Peki, Köfteci Yusuf açıklama yaptı mı?

KÖFTECİ YUSUF AÇIKLAMA YAPTI MI?

Türkiye'nin ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf, ürünlerinde domuz eti bulunduğu iddiaları üzerine yaşanan skandalla ilgili ilk kez bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, numune alma sürecinde birçok teknik hatanın yapıldığı ve işletmenin ürünlerinde kesinlikle domuz eti kullanılmadığı vurgulandı. Köfteci Yusuf yetkilileri, olumsuz analiz sonuçlarının normal prosedürlere aykırı olarak geç bildirildiğini belirterek, bu süreçte izlenebilirliğin gerekli standartlarda sağlanamadığını ifade etti.

KÖFTECİ YUSUF AÇIKLAMASINDA NE DEDİ?