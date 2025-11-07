Haberler

Kocaelispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, Kocaelispor Galatasaray muhtemel 11'ler açıklandı mı?

Güncelleme:
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in merakla beklenen mücadelesinde Kocaelispor ve Galatasaray sahaya çıkıyor. Futbolseverler, bu kritik karşılaşmayı ekran başında canlı takip edebilmek adına, maçın başlangıç zamanını, hangi yayın kuruluşunun naklen yayınlayacağını ve en çok merak edilen konuyu, yani yayının şifresiz olup olmadığını öğrenme telaşında.

Kocaeli spor ve Cim Bom'u kozlarını paylaşacağı Trendyol Süper Lig randevusu öncesinde, spor tutkunları maçın tam saatini ve yayınlanacağı kanalı yoğun bir şekilde sorguluyor. Müsabakanın televizyonlarda ücretsiz mi, yoksa abonelik gerektiren bir kanalda mı yer alacağı, gündemin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor.

MAÇ TARİHİ VE BAŞLAMA ZAMANI

Trendyol Süper Lig takvimindeki bu önemli randevu, futbolseverleri 09 Kasım Pazar günü ekran başına çağırıyor. Maçın başlama vuruşu saat 17:00'de yapılacak.

MÜCADELE ADRESİ: HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Kocaelispor ile Galatasaray arasındaki bu kritik lig mücadelesi, Kocaeli şehrinde, iki takımın kozlarını paylaşacağı Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Kocaelispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, Kocaelispor Galatasaray muhtemel 11'ler açıklandı mı?

KARŞILAŞMANIN YAYINLANACAĞI KANAL

Futbol tutkunlarının canlı olarak izleyebileceği Kocaelispor - Galatasaray maçı, Türkiye'deki ana yayıncı kuruluş olan Bein Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

BEIN SPORTS 1 İZLEME YOLLARI VE ŞİFRELİ YAYIN DETAYLARI

Bein Sports 1'e ulaşım sağlamak için izleyiciler, Digiturk platformunda 77. kanalı veya Kablo TV'de 232. kanalı tercih edebilirler. Ayrıca kanal, Türksat uydusu ve çeşitli internet yayın platformları üzerinden de erişime açıktır. Yayınların bu mecralar aracılığıyla şifreli olarak izleyicilere sunulduğunu hatırlatmak gerekir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
500
