Kocaeli FullFest festivali iptal mi oldu, neden iptal edildi? Kocaeli FullFest festivali nerede yağpılacak, İstanbul'da mı? - Haberler

FullFest festivali iptal mi edildi? FullFest neden iptal edildi? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Kocaeli FullFest festivali iptal mi oldu, neden iptal edildi? Kocaeli FullFest festivali nerede yağpılacak, İstanbul'da mı?

FULLFEST FESTİVALİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde düzenlenen ve şarkıcı Melek Mosso'nun da sahne alacağı gençlik festivali FullFest, Kocaeli Valiliği tarafından 'ormanda konaklama yasağı' gerekçesiyle iptal edildi. FullFest, etkinliğin güncellenmiş sanatçı kadrosuyla İstanbul Polonezköy'de yapılacağı açıkladı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Seyrek Plajı'nda 10-11-12 Haziran'da yapılacak olan gençlik festivali FullFest, Kocaeli Valiliği tarafından bugün iptal edildi. Melek Mosso ve Sagopa Kajmer gibi sanatçıların sahne alacağı ve 3 gün sürecek olan festivalin iptal edilme gerekçesi ise Kocaeli'nde 1 Haziran'dan itibaren uygulanacak olan 'ormanda konaklama yasağı' olarak gösterildi. Festivalde sahne alacak sanatçılar içerisinde yer alan Melek Mosso'nun 3 Haziran'da Isparta'da vereceği konser de iptal edilmiş, yerine Seda Sayan'ın sahne alacağı açıklanmıştı.

FULLFEST FESTİVALİ NEREDE YAPILACAK?

FullFest, yaşanan bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, festivalin güncellenmiş sanatçı kadrosuyla İstanbul Polonzeköy'de yapılacağını açıkladı. FullFest tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Kocaeli Valiliği tarafından, Kocaeli Orman Yangını Değerlendirme Komisyonu toplantısı ile Valilik makamının tespit ve değerlendirmeleri sonucu, 1 Haziran-1 Kasım tarihleri arasında ormana bitişik ve yakın alanlarda yapılacak etkinlikler, yangın tehlikesi nedeni ile uygun olmadığından yapılacak kamp ve konaklama etkinlikleri yasaklanmıştır. Bu sebeple etkinliğimiz, 17-18-19 Haziran 2022 tarihinde İstanbul Polonezköy Village Park'ta yapılacaktır. Yeni alanımız, Patagonya World'e 100 kilometre uzaklıktadır. Güncellenen sanatçı kadrosuyla festivalimizin hazırlıkları devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

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