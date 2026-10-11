KMTSO seçimlerini kazanan Mustafa Buluntu 29 meslek komitesinde güven tazeledi

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Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın organ seçimleri tamamlandı. Seçimlerde 29 meslek komitesinden 78 meclis üyesi belirlenirken, mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, tüm komitelerde seçimleri kazanarak güven tazeledi.

1926 yılında kurulan ve Kahramanmaraş iş dünyasını temsil eden KMTSO’da, 100’üncü yıl kapsamında gerçekleştirilen seçimlerde ortaya çıkan sonuç, yeni dönemde de mevcut yönetimle devam edileceğini gösterdi.

Seçimlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Buluntu, üyelerin desteğinin kendilerine daha büyük bir sorumluluk yüklediğini belirterek, yeni dönemde işletmelerin büyümesi, yatırımların artırılması ve Kahramanmaraş ekonomisinin güçlendirilmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Deprem sonrası ekonomik toparlanma öncelikli olacak

6 Şubat depremlerinin ardından iş dünyasının önemli kayıplar yaşadığını hatırlatan Buluntu, üretime dönen işletmelerin ve yeniden faaliyete geçen fabrikaların şehrin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yeni dönemde işletmelerin büyümesini desteklemeyi, üretim kapasitesini artırmayı ve istihdamı güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydeden Buluntu, üretim ve ticaret hayatının daha sağlam bir zeminde ilerlemesi için çalışacaklarını belirtti.

Teknoloji ve ihracat vurgusu

Kahramanmaraş’ın sanayi birikimini yeni teknolojilerle buluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Buluntu, tekstil ve metal mutfak eşyaları başta olmak üzere kentin öne çıkan sektörlerinde verimliliği ve katma değeri artırmaya odaklanacaklarını bildirdi.

TUSAŞ yatırımıyla ortaya çıkan fırsatların yerel işletmelere katkı sağlamasının önemine işaret eden Buluntu, kentteki firmaların tedarik zincirlerine dahil edilmesi, yüksek teknolojili üretimin geliştirilmesi ve üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Finansmana erişim, yeni yatırım olanakları ve ihracat pazarlarının geliştirilmesinin de yeni dönemin öncelikleri arasında yer alacağını belirten Buluntu, meslek komitelerinden gelen talepler doğrultusunda üyelerin sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

Buluntu, “İkinci yüzyılımızda başarımızın ölçüsü, işletmelerimizin büyümesine ve şehrimizin refahına sağlayacağımız katkı olacak” dedi.

Yeni seçilen meclis ve meslek komitesi üyelerini tebrik eden Buluntu, seçim sonuçlarının KMTSO üyelerine ve Kahramanmaraş’a hayırlı olmasını diledi.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu