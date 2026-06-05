Kıtaları Birleştiren Adımlar: Ziraat Bankası ONE RUN ile Kıtaları ve Gönülleri Birleştiriyor

07 Haziran 2026 tarihinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde gerçekleştirilecek ONE RUN, engelli ve engelsiz bireyleri aynı parkurda buluşturarak sporun kapsayıcı ve birleştirici yönünü ön plana çıkaracak. İki kıtayı birbirine bağlayan dünyanın en önemli mühendislik yapılarından biri üzerinde gerçekleştirilecek organizasyon, yalnızca bir koşu etkinliği değil; dayanışma, empati, farkındalık ve birlikte başarma ruhunun güçlü bir sembolü olacak.

Katılımcılar, köprünün eşsiz atmosferinde koşarken aynı zamanda farklı hayat hikâyelerini, umutları ve ortak değerleri aynı ritimde buluşturacak. Organizasyon boyunca rekabetten çok birliktelik ve sosyal farkındalık ön plana çıkarken, sporun insanlar arasında kurduğu güçlü bağ bir kez daha hissedilecek.

Etkinlikten elde edilecek gelirler ise ihtiyaç sahibi engelli öğrencilerin öğrenim bursları, spor malzemesi destekleri, rehabilitasyon hizmetleri ile ortez/protez tedavi süreçlerinde kullanılacak. Bu yönüyle ONE RUN, sporun sosyal sorumluluk boyutunu güçlendiren ve toplumsal dayanışmaya katkı sunan örnek organizasyonlardan biri olarak öne çıkıyor.

Alpaslan Çakar: “Spor, Toplumu Birleştiren En Güçlü Ortak Dildir”

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, organizasyona ilişkin değerlendirmesinde sporun toplum üzerindeki dönüştürücü etkisine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“ Ziraat Bankası olarak yalnızca ekonomik kalkınmaya değil, toplumsal gelişime de katkı sunmayı temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Spor; farklılıkları ortak hedeflerde buluşturan, dayanışmayı güçlendiren ve toplumsal bağları kuvvetlendiren evrensel bir değerdir. ONE RUN gibi organizasyonlar ise sporun dönüştürücü gücünü en anlamlı şekilde ortaya koymaktadır.”

Çakar, engelli bireylerin sosyal yaşamın her alanında daha görünür ve aktif şekilde yer almasını destekleyen projelerin önemine de dikkat çekerek şunları söyledi:

“Engelli ve engelsiz bireylerin aynı parkurda yan yana koştuğu ONE RUN; eşitlik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği anlayışının güçlü bir yansımasıdır. Toplumsal farkındalık oluşturan, bireyler arasındaki engelleri kaldıran ve ortak yaşam kültürünü güçlendiren bu tür projelerin içinde yer almaya devam edeceğiz.”

“Spora Verdiğimiz Destek Uzun Soluklu Bir Yaklaşımın Parçasıdır”

Alpaslan Çakar, Ziraat Bankası’nın spora verdiği desteğin yalnızca belirli organizasyonlarla sınırlı olmadığını, uzun yıllara dayanan güçlü bir spor vizyonunun parçası olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Türk sporunun gelişimi, gençlerin sporla buluşması ve uluslararası başarıların artması adına uzun yıllardır farklı branşlarda önemli destekler sağlıyoruz. Sporun; disiplin, emek, mücadele ruhu ve takım çalışması gibi değerleri topluma kazandırdığına inanıyoruz. Bu nedenle yalnızca profesyonel spor kulüplerine değil, gençlerin ve çocukların sporla buluşmasına katkı sağlayan sosyal projelere de destek vermeyi önemsiyoruz.”

Ziraat Bankası’nın Sporun Farklı Branşlarındaki Güçlü Varlığı

Türk sporunun gelişimine uzun yıllardır katkı sunan Ziraat Bankası, özellikle voleybol alanındaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Ziraat Bankkart; Efeler Ligi şampiyonlukları, Türkiye Kupası başarıları ve son yıllarda Avrupa arenasında elde ettiği önemli derecelerle Türk sporunun en güçlü temsilcileri arasında yer alıyor.

Ziraat Bankası, voleybolun yanı sıra futbol, basketbol, koşu gibi gençlik spor projeleri başta olmak üzere farklı alanlarda da sporun gelişimine katkı sağlamayı sürdürüyor. Banka, özellikle gençlerin sporla buluşmasını teşvik eden organizasyonlara destek vererek sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Toplumsal kapsayıcılığı güçlendiren projelere verilen destek de Ziraat Bankası’nın spor yaklaşımının önemli bir parçasını oluşturuyor. Engelli bireylerin spor yoluyla sosyal yaşama daha aktif katılımını teşvik eden organizasyonlara sağlanan katkılar, sporun herkes için erişilebilir olması gerektiği anlayışını yansıtıyor.

İki kıtayı birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde gerçekleştirilecek ONE RUN, sporun yalnızca fiziksel bir aktivite olmadığını; aynı zamanda toplumsal dayanışmayı, birlik duygusunu ve ortak yaşam kültürünü güçlendiren önemli bir değer olduğunu bir kez daha ortaya koyacak.

Ziraat Bankası, topluma değer katan projelerin içerisinde yer almaya, sporun birleştirici gücünü desteklemeye ve sosyal fayda oluşturan organizasyonlara katkı sunmaya önümüzdeki dönemde de devam edecek.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ZİRAAT BANKASI

Genel Müdürlüğü