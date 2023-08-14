Son dönemlerin popüler dizisi Kısmet'in final yapacağına dair söylentiler gündemde. İzleyiciler, dizinin akıbeti hakkında bilgi almak için sabırsızlanıyor. Kısmet dizisinin final yapacağına dair iddiaların doğru olup olmadığı merakla bekleniyor. Peki, Kısmet dizisi final mi? Kısmet neden final yapıyor? Kısmet bitiyor mu? İşte detaylar...

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Kısmet dizisi farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrollerinde Cem Gelinoğlu ile Özge Özacar'ın yer aldığı Kısmet dizisi her Cuma seyircisiyle buluşuyor. Kısmet dizisinin final yapacağı yönünde haberler gündeme geldi. Peki, Kısmet dizisi final mi? Kısmet neden final yapıyor? Kısmet bitiyor mu?Detaylar haberimizde...

KISMET SON BÖLÜM NE OLDU?

Doğan, Melike ve Peri, Melda'yı dolandırıcıların elinden kurtarır. Taner ve Roza aşklarını tüm apartmana ilan ederler. Doğan'la Melike, Melda'yı dolandırmak isteyenler tarafından kaçırılırlar. İkilimiz onların elinden kurtulur ama bu defa da ormanda kaybolurlar. Bu da ikisine romantik bir gece geçirme imkanı sağlar. Taner ve Roza'nın sevgili olduğunu öğrenen Reis, çok büyük bir tepki gösterir.

KISMET DİZİSİ FİNAL Mİ?

Kanalın diğer iddialı dizisi Kısmet istenilen başarıyı yakalayamadı. NTC Medya'nın Cem Gelinoğlu ile Özge Özacar'ı başrollerde bir araya getirdiği komedi dalındaki Kısmet dizisi de ekran macerasını noktalayacak. Kısmet dizisi ya 10. bölümde bitecek ya da 13. bölüme tamamlanacak. Ekip kanaldan gelecek bölüme göre hazırlık yapacak.