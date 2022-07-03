1-2-3 Temmuz tarihleri arasında Edirne'de gerçekleşen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık finalinde Mustafa Taş ve Cengiz Şimşek karı karşıya geldi. Peki, Kırkpınar yağlı güreş şampiyonu kim oldu? Kırkpınar şampiyonu kaç para alıyor? İşte detaylar…

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞ ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Mustafa Taş'ı yenen Cengizhan Şimşek, Kırkpınar'ın bu yılki başpehlivanı oldu. Başpehlivan Şimşek'e altın kemerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu taktı.

KIRKPINAR ŞAMPİYONU KAÇ PARA ALIYOR?

Edirne Belediyesi başpehlivan olan güreşçiye 75 bin TL para ödülü, altın madalya ve kupa, başpehlivan ikincisine 48 bin TL, gümüş madalya ve kupa, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 25'şer bin TL para ödülü, bronz madalya ve kupa verecek.

Diğer kategorilerde dereceye girenler de kategorilerine göre belirlenecek olan para ödülü ve madalya kazanacak. Bu kapsamda Edirne Belediyesi 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde tüm kategorilerde ilk üç dereceye girecek pehlivanlara toplam 442 bin 300 TL para ödülü dağıtacak.

DEV İSİMLERİ YENEREK FİNALE ÇIKTILAR

Edirne'de bu yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık finalinde Mustafa Taş ile Cengizhan Şimşek karşı karşıya geldi. Finale Salih Dorum, Faruk Akkoyun, Osman Aynur, Hüseyin Gümüşalan ve Ertuğrul Dağdeviren'i yenerek çıkan Mustafa Taş ile finale Mederes Saltık, Orhan Okulu, Tanju Gemici ve İsmail Balaban'ı yenerek çıkan Cengizhan Şimşek arasındaki maç, karşılıklı hareketlerle geçti.

İlgili Haberler

KIRKPINAR BAŞPEHLİVAN LİSTESİ