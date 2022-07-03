Kırkpınar yağlı güreş şampiyonu kim oldu? Kırkpınar şampiyonu kaç para alıyor?
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661'incisi düzenlenen Tarhihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde Cengiz Şimşek ile Mustafa Taş karşı karşıya geldi. Peki, Kırkpınar yağlı güreş şampiyonu kim oldu? Kırkpınar şampiyonu kaç para alıyor? Detayları haberimizde…
1-2-3 Temmuz tarihleri arasında Edirne'de gerçekleşen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık finalinde Mustafa Taş ve Cengiz Şimşek karı karşıya geldi. Peki, Kırkpınar yağlı güreş şampiyonu kim oldu? Kırkpınar şampiyonu kaç para alıyor? İşte detaylar…
Mustafa Taş'ı yenen Cengizhan Şimşek, Kırkpınar'ın bu yılki başpehlivanı oldu. Başpehlivan Şimşek'e altın kemerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu taktı.
Edirne Belediyesi başpehlivan olan güreşçiye 75 bin TL para ödülü, altın madalya ve kupa, başpehlivan ikincisine 48 bin TL, gümüş madalya ve kupa, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 25'şer bin TL para ödülü, bronz madalya ve kupa verecek.
Diğer kategorilerde dereceye girenler de kategorilerine göre belirlenecek olan para ödülü ve madalya kazanacak. Bu kapsamda Edirne Belediyesi 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde tüm kategorilerde ilk üç dereceye girecek pehlivanlara toplam 442 bin 300 TL para ödülü dağıtacak.
Edirne'de bu yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık finalinde Mustafa Taş ile Cengizhan Şimşek karşı karşıya geldi. Finale Salih Dorum, Faruk Akkoyun, Osman Aynur, Hüseyin Gümüşalan ve Ertuğrul Dağdeviren'i yenerek çıkan Mustafa Taş ile finale Mederes Saltık, Orhan Okulu, Tanju Gemici ve İsmail Balaban'ı yenerek çıkan Cengizhan Şimşek arasındaki maç, karşılıklı hareketlerle geçti.
- 2010 649. Mehmet Yeşil Yeşil Finalde Ali Gürbüz'ı yenerek unvanı aldı.
- 2011 650. Ali Gürbüz Finalde Recep Kara'yı yenerek unvanı aldı.
- 2012 651. Ali Gürbüz 2. kez Finalde tekrar Recep Kara'yla karşılaşarak unvanı aldı.
- 2013 652. İsmail Balaban Ali Gürbüz dopingli ilan edildi ve unvanı alındı.
- 2014 653. Fatih Atlı Finalde İsmail Balaban'ı yenerek unvanı aldı.
- 2015 654. Orhan Okulu Finalde Osman Aynur'u yenerek unvanı aldı.
- 2016 655. Recep Kara Finalde Mehmet Yeşil Yeşil'i yenerek unvanı aldı.
- 2017 656. İsmail Balaban Finalde Orhan Okulu'yu yenerek unvanı aldı.
- 2018 657. Orhan Okulu Finalde Şaban Yılmaz'ı yenerek unvanı aldı.
- 2019 658. Ali Gürbüz Finalde Orhan Okulu'yu yenerek unvanı aldı.
- 2020 659. - COVID-19 pandemisi'nden dolayı düzenlenmedi.
- 2021 660. Ali Gürbüz Finalde İsmail Koç'u yenerek unvanı aldı.
- 2022 661. Cengizhan Şimşek Finalde Mustafa Taş2ı yenerek unvanı aldı.