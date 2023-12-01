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Kırgızistan'da terörizm ile mücadele kapsamında bugünden itibaren tüm genelevler kapatılıyor

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Kırgızistan yetkilileri, ülkede cinsel hizmet sunan kurumların 1 Aralık'a kadar kapatılmasını emretti. Bu kararın öncülüğünü Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi (GKNB) başkanı Kamçibek Tashiev yaptı. Ülkedeki tüm genelevlere yapılan baskınların yarına kadar tamamlanması gerektiği belirtildi. 1990'ların sonunda fuhuş suç olmaktan çıkarılmış olsa da, genelev kurmak ve kadın ticareti yapmak yasa dışı.

Kırgızistan yetkilileri, ülkede seks hizmetleri sunan kurumları 1 Aralık'a kadar kapatılması talimatını verdi . Bu girişimin öncülüğünü, terörizm ve organize suçla mücadeleyle görevli kurum olan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi (GKNB) başkanı Kamçibek Tashiev yapıyor.

Duyuru Perşembe günü yapıldı, bu da ülkedeki tüm genelevlere yapılan baskınların yarına kadar tamamlanması gerektiği anlamına geliyor.

GKNB basın servisi, "Devlet ve belediye başkanları ile kolluk kuvvetleri, vatandaşlara cinsel ilişki hizmeti sunan eğlence tesisleri, hamam kompleksleri ve genelevlerin faaliyetlerinin 1 Aralık'a kadar durdurulması gerektiğine ilişkin talimatlar aldı" dedi.

Kırgızistan'da 1990'ların sonunda fuhşun kendisi suç olmaktan çıkarılmış olsa da, genelev kurmak, kadın ticareti yapmak ve başka türlü cinsel ilişki işçilerini işe almak yasa dışı olmaya devam ediyor. Tashiev, perşembe günü teşkilatın yeni genel merkezinin açılış töreni sırasında yaptığı konuşmada, GKNB'nin yakın zamanda ülke çapındaki genelevlere bir dizi baskın düzenleyerek fuhuş mekanının kapatıldığını ve 70 kadının tutuklandığını söyledi.

on seks yuvasını kapattığını ve yaklaşık 70 çalışan kızı tutukladığını açıkladı.

Yetkili, GKNB'nin genelev kurduğundan şüphelenilen altı kişiyi de tutukladığını söyledi.

GKNB patronu, yetkililerin 30 yılı aşkın bir süredir buna "göz yumduğunu" belirterek ülkedeki organize suçu ortadan kaldırma sözünü yineledi.

iki yıldır organize suçlar ve terörle mücadele ettiğini söyleyen Tashiev, 2026 yılına kadar ülkede organize suç oranlarının sıfıra ineceği sözü verdi.

Kaynak: Haberler.com / Hukuk

Kırgızistan Hukuk 3. Sayfa Dünya Haberler

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