Kıdem Tazminatı 2026: Üst Sınır 73 Bin 729 Lira, Kimler Tazminat Alabilir?

Okuyuculardan kıdem tazminatı konusunda çok sayıda soru geliyor. Özellikle emekli olamayanlar ve kendi isteğiyle işten ayrılanlar tazminat alıp alamayacaklarını merak ediyor. 2026'nın ikinci yarısı için kıdem tazminatının üst sınırı 73 bin 729 lira olarak belirlendi. İşten ayrılan veya işvereni tarafından çıkarılanların tazminatı, bu yıl sonuna kadar bu tutar üzerinden hesaplanacak. Tazminatı bu tutarı aşsa bile işveren yalnızca 73 bin 729 lira ödeyecek.

Kıdem tazminatı alabilmek için genel kural, işveren tarafından işten çıkarılmak ve bir işyerinde en az bir yıl çalışmış olmak. Kendi isteğiyle ayrılanlar normal şartlarda tazminat alamıyor. Ancak erkeklerde askerlik, kadınlarda evlilik ve çalışanın emekli olması durumunda tazminat hakkı doğuyor. Bunun yanında, sigorta başlangıç tarihine göre belirlenen şartları tamamlayanlar da kendi isteğiyle işten ayrılıp tazminat alabiliyor.

İlk kez sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999'dan önce olanlar, 15 çalışma yılını doldurup 3600 prim gününü tamamladıklarında kendi istekleriyle ayrılarak kıdem tazminatı alabilir. İlk sigortalılık tarihi 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında olanlar ya 25 yıl çalışıp 4500 prim günü, ya da çalışma yılına bakılmaksızın 7000 prim günü tamamladıklarında tazminata hak kazanıyor. 30 Nisan 2008 ile 31 Aralık 2008 arasında sigortalı olanlar 4600 prim günü, 1 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2015 arasında sigortalı olanlar her yıl için 100 gün eklenmek kaydıyla 4600 ile 5300 prim günü arasında değişen süreyi doldurduklarında tazminat alabiliyor. 1 Ocak 2016 sonrası sigortalı olanlar ise 5400 prim gününü tamamladıklarında kendi isteğiyle ayrılıp kıdem tazminatı alabilir.

Şartları sağlayan çalışanın SGK'dan kıdem tazminatına esas yazı alması gerekiyor. SGK, inceleme yaparak bu yazıyı veriyor. Yazı işverene sunulduğunda işveren tazminatı ödemek zorunda; kanun gereği işverenin bunu kabul etmeme hakkı bulunmuyor. İstifa ettikten sonra yazı almak yerine, önce SGK'dan yazıyı alıp sonra işten ayrılmak daha doğru olacaktır.

SGK'nın kıdem tazminatı esas yazısı vermesinin bir sınırı yok. Bu yazıyı alıp işten ayrılan bir çalışan, yeniden bir işyerinde çalışmaya başladıktan sonra bir yılını doldurup gerekli prim gün sayısını tamamlarsa, yeni işyerinden de kıdem tazminatı talep edebilir. Uygulamada ve yasalarda bu konuda bir sınırlama bulunmadığından, birkaç kez kıdem tazminatı alınması mümkün.

Kaynak: Haber Merkezi