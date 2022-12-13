Oyuncu Kerem Alışık kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Kerem Alışık kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Kerem Alışık kimdir? Kerem Alışık kaç yaşında, nereli? Kerem Alışık oynadığı film ve diziler neler? Kerem Alışık biyografisi! İşte detaylar...

Kerem Alışık Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğludur. Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle adından söz ettiren Kerem Alışık kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Kerem Alışık kimdir? Kerem Alışık kaç yaşında, nereli? Kerem Alışık oynadığı film ve diziler neler? Kerem Alışık biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

KEREM ALIŞIK KİMDİR?

Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğlu hatta Attila İlhan'ın yeğeni olan oyuncu günümüze kadar birçok televizyon dizisinde rol aldı. İlk sinema filmi deneyimini, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını; gazeteci Savaş Ay'ın üstlendiği Dansöz ile yaşadı. 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nin Berna Laçin ile sunuculuğunu yaptı. Gençliğinde bir süre Anadolu Üsküdar futbol takımında oynamıştır.