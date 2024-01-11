Kerem Aktürkoğlu neden kırmızı kart gördü, sebebi ne?

Kerem Aktürkoğlu neden kırmızı kart gördü? Galatasaray, Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Uzatma anlarında kırmızı kart gören Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkarken sinirlerine hakim olamadı. Peki, Kerem Aktürkoğlu neden kırmızı kart gördü, sebebi ne? Detaylar...

KEREM AKTÜRKOĞLU NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Sivasspor maçında kırmızı kart gören Kerem Aktürkoğlu, oyundan çıkarken sinirlerine hakim olamadı. Yan hakeme itiraz eden yıldız futbolcuyu Okan Buruk ve teknik ekip zor sakinleştirdi. Kerem'in 3-4 maç ceza alacağı konuşuluyor.

KEREM KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Sivasspor ile oynanan maçta kırmızı kart gördü. 25 yaşındaki futbolcu, bu kartla birlikte kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü. Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın Kayserispor ile oynayacağı maçta formasından uzak kalacak.

OKAN BURUK ZOR TUTTU

Gördüğü kart sonrası kenara gelen Kerem bir anda yan hakemin üzerine doğru yürümeye başladı. Sinirlerine hakim olamayan yıldız futbolcuyu Okan Buruk ve teknik ekip zor sakinleştirdi.