Üye Girişi
Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor

Sınırdan gelen haber sonrası soluğu Hakan Fidan'ın yanında alıyor

 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi

Petrol fışkıran şehir artık gerçek sahiplerinin himayesinde

 Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş

Uçağa binerken hazırladığı listeyi İsrail'e vermiş
İran'ın Suriye'de kaybettiği asker sayısı belli oldu

Esad'a güven felaketleri oldu

Kerem Aktürkoğlu Benfica - Bologna maçında oynayacak mı?

Kerem Aktürkoğlu Benfica - Bologna maçında oynayacak mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbol dünyasının önemli maçlarından biri olan Benfica - Bologna maçında Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı konusu merakla bekleniyor. Aktürkoğlu'nun durumu maçın seyrini ve sonucunu büyük ölçüde etkileyebilir.

Uefa Şampiyonlar Ligi heyecanı 6. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor! Benfica, kendi sahasında Bologna'yı ağırlamaya hazırlanıyor. 11 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak olan bu kritik mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Benfica - Bologna maçı canlı ve şifresiz olarak TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. Peki, Benfica - Bologna maçında hangi oyuncular forma giyecek? Kerem Aktürkoğlu Benfica - Bologna maçında oynayacak mı? Detaylar haberimizde...

KEREM AKTÜRKOĞLU BENFICA-BOLOGNA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün bu önemli maçta ilk 11'de sahaya çıkmaları bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Benfica formasıyla çıktığı maçlarda 10 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkılarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu Benfica - Bologna maçında oynayacak mı?Kerem Aktürkoğlu

BENFICA – BOLOGNA MUHTEMEL 11'LERİ

Benfica:

Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Carreras; Aursnes, Luis, Kokcu; Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu

Bologna:

Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Ndoye, Ferguson, Dominguez; Castro

Kerem Aktürkoğlu Benfica - Bologna maçında oynayacak mı?Orkun Kökçü

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Petrol fışkıran şehir artık gerçek sahiplerinin himayesinde
img

Esad'ın sarayına girenler gözlerine inanamadı
img

"Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kerem Aktürkoğlu Benfica - Bologna maçında oynayacak mı? Benfica - Bologna maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica - Bologna maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Feyyaz Tokar Yalısı nerede? Hamdi Ulukaya, Feyyaz Tokar Yalısı'nı ne kadara satın aldı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Süleyman Şah Türbesi nerede, nereye taşındı? Süleyman Şah kimdir, türbesi neden taşındı? DSİ işçi alım kurası ne zaman, hangi tarihte 2024? DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya ilk kim girdi? Bahar 28. bölüm full, tek parça izle! İlber Ortaylı ve Soli Özel neden tartıştı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 11 ARALIK | İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? Baraj doluluk oranı yüzde kaç? Erkan Baş kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Erkan Baş kaç yaşında, nereli? Erkan Baş biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.