Uefa Şampiyonlar Ligi heyecanı 6. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor! Benfica, kendi sahasında Bologna'yı ağırlamaya hazırlanıyor. 11 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak olan bu kritik mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Benfica - Bologna maçı canlı ve şifresiz olarak TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. Peki, Benfica - Bologna maçında hangi oyuncular forma giyecek? Kerem Aktürkoğlu Benfica - Bologna maçında oynayacak mı? Detaylar haberimizde...

KEREM AKTÜRKOĞLU BENFICA-BOLOGNA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün bu önemli maçta ilk 11'de sahaya çıkmaları bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Benfica formasıyla çıktığı maçlarda 10 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkılarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu

BENFICA – BOLOGNA MUHTEMEL 11'LERİ

Benfica:

Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Carreras; Aursnes, Luis, Kokcu; Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu

Bologna:

Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Ndoye, Ferguson, Dominguez; Castro

Orkun Kökçü