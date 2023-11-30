Kendi Düşen Ağlamaz 22.bölüm CANLI İZLE! 30 Kasım Kendi Düşen Ağlamaz canlı yayın! Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm izle!

Başrolünde Hakan Yılmaz ve Selen Soyder'in yer aldığı Kendi Düşen Ağlamaz, TRT 1 ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Kendi Düşen Ağlamaz dizisi farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından, Kendi Düşen Ağlamaz canlı izle! Kendi Düşen Ağlamaz canlı yayın! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 23 Kasım Kendi Düşen Ağlamaz canlı izleme linki!

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ SON BÖLÜM NE OLDU?

Alize'nin, Serkan'ın motorunu satmasına karşılık yaptığı hamle, Serkan'ı incitir ve öfkelendirir. İkilinin yaptığı büyük tartışma, hayatlarıyla ilgili yeni ve ilginç kararlar alınmasına neden olur. Serkan'ın, bir arada yaşamak için bulduğu çözüm ise Alize'yi yeni bir arayışa itecektir. Mesut'un devreye soktuğu yeni planlar, herkesin hayatını köklü bir biçimde değiştirecektir. Şüphelerinin peşinden giden Alize, ulaştığı gerçekleri Serkan'a anlatmaya gittiğinde yeni ve kötü bir sürprizle daha karşılaşacaktır.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ CANLI İZLE!

Kendi Düşen Ağlamaz dizisi Perşembe günleri seyircisiyle buluşuyor. Kendi Düşen Ağlamaz bugün saat 20.00'de TRT 1 kanalında yayınlanmaktadır.