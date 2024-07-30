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Kazımcan Karataş kimdir? FC Orenburg'a kiralanan Kazımcan Karataş kaç yaşında nereli?

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Galatasaray'ın genç futbolcusu Kazımcan Karataş'ı Rusya Premier Lig ekiplerinden Orenburg'a kiralaması gündem olurken futbolseverler Kazımcan Karataş'ın hayatını ve futbol kariyerini araştırmaya başladı. Galatasaray'ın genç futbolcusu Kazımcan Karataş kimdir? Kazımcan Karataş kaç yaşında nereli? sorularının cevaplarına haberin devamında ulaşabilirsiniz.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın 2024-2025 sezonu için Orenburg'a geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer vererek Kazımcan Karataş'ın Orenburg'a kiralaması gündeme geldi. Peki,Profesyonel futbolcu Kazımcan Karataş kimdir? Kazımcan Karataş kaç yaşında ve nereli? İşte, detaylar…

KAZIMCAN KARATAŞ KİMDİR?

Kazımcan Karataş 16 Ocak 2003 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Sol bek olarak görev yapan Türk futbolcu Kazımcan Karataş, Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'dan kiralık olarak, Rusya Premier Lig takımlarından Orenburg'da forma giymeye başlayacak.

Kazımcan Karataş, futbol kariyerine Altay'ın altyapısında 6 yaşında başlamıştır. Ocak 2020'de 1. Lig'de profesyonel debutunu yaptıktan kısa bir süre sonra Altay ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. İlk Süper Lig maçında 6 Kasım 2021'de, Antalyaspor karşısında 1-0 mağlup olan Altay formasıyla sahaya çıktı.

Kazımcan Karataş kimdir? FC Orenburg'a kiralanan Kazımcan Karataş kaç yaşında nereli?

1 Temmuz 2022'de Galatasaray, Kazımcan Karataş ile 2022-23 sezonundan itibaren 5 yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Transferi için Altay'a 1.150.000 Euro bonservis bedeli ödendi. İlk maçına 13 Ağustos 2022'de Giresunspor karşısında çıkmış olup, sezon boyunca Galatasaray ile 12 maça çıktı ve takım Süper Lig'de şampiyon oldu. 8 Şubat 2024 tarihinde MKE Ankaragücü'ne kiralık olarak gönderilen Karataş, 29 Temmuz 2024'te Rusya Premier Lig ekiplerinden Orenburg'a bir sezonluğuna kiralandı.

Millî takım kariyerinde, Kazımcan Karataş, Türkiye'yi U17, U19 ve U21 seviyelerinde temsil etmiştir. Eylül 2023'te Türkiye milli futbol takımına ilk kez Japonya'ya karşı bir hazırlık maçı için çağrıldı, ancak maçta yedek kulübesinde kaldı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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