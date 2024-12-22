Kayserispor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? KAYSERİSPOR GALATASARAY maç özeti! Golleri kim attı?

Süper Lig'in heyecan dolu maçlarından biri Kayserispor ile Galatasaray arasında oynandı. "Kayserispor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti?" sorusu futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Maç sonucu ve maç özeti, özellikle Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki iddiası nedeniyle büyük önem taşıyor. Peki, Kayserispor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? KAYSERİSPOR GALATASARAY maç özeti!

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki Bellona Kayserispor-Galatasaray maçını 5-1'lik skorla Galatasaray kazandı.

İLK 11'LER

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali, Kartal, Karimi, Bourabia, Boa Morte, Bahoken.

Galatasaray : Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

90' İlk yarının sonuna 9 dakika ilave edildi.

87' GOOOLL! Kayserispor 1-5 Galatasaray (Barış Alper Yılmaz)

86' Galatasaray'da Osimhen yerine Metehan Baltacı oyuna dahil oldu.

85' Karşılaşmada son 5 dakikalık bölüme girdik.

84' Batshuayi, sol kanattan topu taşıyıp ceza yayında bulunan Osimhen'e pasını verdi. Osimhen, yaydan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Onurcan, soluna uzanarak topu çeldi. Galatasaray taç atışı kullanacak.

83' Kayserispor'da Carole ve Bahoken yerine Nazon ile Talha mücadeleye dahil oldu.

80' Mücadelede son 10 dakikalık bölüme girdik.

79' Mücadele Kayserispor'un kale vuruşuyla yeniden hareketlendi.

78' Galatasaray'da Mertens, Kaan Ayhan ve Jakobs yerine Batshuayi, Jelert ve Berkan oyuna dahil

77' Osimhen, ceza sahası solunda topla buluşarak sol ayağının üstüyle şutunu çekti top kalenin üstünden dışarı gitti.

75' Kayserispor'da Cardoso yerine Ackah oyuna dahil oldu.

74' TEHLİKELİ ATAK! Osimhen, ceza sahasının sağından içerde müsait pozisyonda bulunan Barış Alper'e yerden bir pas gönderdi. Barış Alper, kaleciyle karşı karşıya kaldı, ancak kaleci Onurcan kalesinden çıkarak şutunu engelledi ve GOL izni vermedi.

72' Muslera için sağlık ekipleri oyun alanına davet edildi.

71' Muslera'nın kullandığı serbest vuruşta, orta alanda iki Kayserisporlu oyuncu aynı anda topa yükseldi ve top geriye doğru açıldı. Yunus Akgün, topu kontrol ederek ceza sahasının sağına hareketlenen Osimhen'e yerden bir pas verdi. Osimhen, ceza sahasının sağından yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

71' GOOOLLL! Kayserispor 1-4 Galatasaray (Victor Osimhen)

66' Osimhen, sol kanattan topu taşıyarak ceza sahasına hareketlenen Barış Alper'e derin bir top gönderdi. Barış Alper'den öne Attamah araya girerek topu dışarı gönderdi. Galatasaray, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

65' Mücadele, Kayserispor'un taç atışıyla kaldığı yerden devam etti.

62' Bekleyiş hala sürüyor...

61' Bir Kayserispor, taraftarı saha içine girdi. Hakem Mehmet Türkmen oyunu durdurdu.

60' Mücadelede son yarım saatlik bölüme girdik.

59' Mertens'in kullandığı köşe vuruşunu Kayserispor savunması karşıladı.

58' Kayserispor'da Karimi yerine Bourabia oyuna dahil oldu.

57' Jakobs, ceza sahası dışından sol ayak üstüyle şutunu çekti. Savunmaya çarpan top dışarı gitti. Galatasaray, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

56' Kaan Ayhan, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Osimhen'i aşan top dışarı çıktı. Kayserispor, kale vuruşu kullanacak.

55' Mücadelenin bu dakikasında Kayserispor %55-%45 Galatasaray topa hakim.

52' Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 10. golünü kaydetti.

51' Kayserispor'un kullandığı köşe vuruşunda top ceza sahası dışına açıldı. Kartal Kayra, bekletmeden şutunu çekti, ancak top Mertens'in sırtından geri döndü. Bu pozisyonun ardından Galatasaray, Yunus Akgün ile kontra atağa çıktı. Yunus, topu ceza yayına kadar sürerek sol ayağının üstüyle şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

51' GOOOLLL! Kayserispor 1-3 Galatasaray (Yunus Akgün)

50' TEHLİKELİ ATAK! Gökhan, sağ kanattan ceza sahasına hareketlenen Boa Morte'ye derin bir top gönderdi. Boa Morte, topa son anda dokundu. Top Muslera'ya çarparak dışarı gitti. Kayserispor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

47' Karimi, sol kanattan koşu yapan Boa Morte'ye pasını verdi ancak Boa Morte topa yetişemedi. Galatasaray, kale vuruşu kullanacak.

46' İkinci yarı başladı.

İ.Y Kayserispor 1-2 Galatasaray

45' İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

43' Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Kartal Kayra ön direğe ortaladı. Osimhen, topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

42' SON ANDA MUSLERA! Karimi, rakip ceza yayının sağ tarafından sol ayak içiyle kaleye orta şut karışımı bir top gönderdi. Muslera, son anda parmaklarının ucuyla topu çeldi. Kayserispor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

40' İlk yarıda son 5 dakikalık bölüme girdik.

38' Bahoken, ceza yayının gerilerinden sağ ayak içiyle şutunu çekti. Top kaleci Muslera'da kaldı.

37' Mücadelenin bu dakikasında Kayserispor %52-%48 Galatasaray topa hakim.

36' Gökhan, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Bahoken'i geçen topta Kaan Ayhan kafasıyla Muslera'ya topu gönderdi.

34' Kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Davinson topa kafasıyla hamle yaptı ancak Kayserispor savunması topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

33' TEHLİKELİ ATAK! Sara, orta alandan rakip ceza sahasına hareketlenen Barış Alper'e uzun bir top gönderdi. Savunmada Attamahü Barış Alper'den önce araya girerek topu dışarı gönderdi. Sarı kırmızılılar, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

30' Mücadelenin ilk yarım saatlik bölümünü geride bıraktık.

29' Yunus Akgün, orta alanda topu 3 Kayserisporlu oyuncudan kurtarıp ceza yayının sağında bulunan Osimhen'e pasını aktardı. Osimhen, bekletmeden topu içeri çevirdi. Penaltı noktası üzerinde bulunan Mertens, sağ ayağının içiyle şutunu çekti ancak top kaleci Onurcan'dan döndü. Dönen top, penaltı noktasının solunda Barış Alper Yılmaz'ın önüne geldi. Barış, sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

29' GOOOLLL! Kayserispor 1-2 Galatasaray (Barış Alper Yılmaz)

26' Mücadelenin bu dakikasına kadar Kayserispor 3 şut Galatasaray ise kaleye 2 şut çekti.

23' Jeanvier, kaleci Onurcan'a geri pas verdi. Bu sırada Osimhen, Onurcan'a baskı yaparken kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından hakem Mehmet Türkmen oyunu devam ettirme kararı verdi.

21' Mücadele hakem atışıyla yeniden hareketlendi.

20' Carole, orta sahada Dries Mertens ile girdiği ikili mücadelede Mertens yerden kalkamadı.

15' TEHLİKELİ ATAK! Cardoso, sağ kanattan topu taşıyarak penaltı noktasında bulunan Bahoken'e yerden pasını aktardı. Bahoken, sağ ayakk içiyle şutunu çekti. Savunmada Davinson yatarak topa müdahale etti ve büyük bir tehlikeyi önledi.

14' Kartal Kayra'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Bahoken kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

14' GOOOLLL! Kayserispor 1-1 Galatasaray (Bahoken)

10' Mücadelede ilk 10 dakikalık bölümü geride bıraktık.

8' Mücadelenin bu dakikasında Kayserispor %42-%58 Galatasaray topa hakim.

7' TEHLİKELİ ATAK! Boa Morte, orta alanda iki Galatasaraylı. oyuncudan sıyrılıp ceza yayının sağında bulunan Cardoso'ya pasını verdi. Cardoso bekletmeden ceza yayında bulunan Kartal Kayra'ya pasını attı. Kartal, bekletmeden vuruşunu yaptı fakat top dışarı gitti. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kalktı.

5' Galatasaray, bu golle birlikte bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda en erken golünü kaydetti.

4' Osimhen, penaltı atışını sağ ayağının içiyle kullanarak topu, kaleci Onurcan'ın soluna yerden gönderdi ve ağlarla buluşturdu.

4' GOOOLLL! Kayserispor 0-1 Galatasaray (Penaltıdan Victor Osimhen)

2' PENALTI! Abdülkerim'in kendi yarı alanından sol kanattan bulunan Sara'ya verdiği pasta Sara bekletmeden Jakobs'a pasını verdi. Jakobs, ceza sahasına ortaladı. Top Attamah'ın eline çarptı. Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen, penaltı noktasını gösterdi.

1' Maç başladı.