TOKİ sosyal konut kura çekimi heyecanı devam ederken bir yandan da kura çekimi işlemleri etap etap gerçekleştiriliyor. Bu esnada Kastamonu TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu merak ediliyor. Kastamonu için başvuruda bulunan birçok kişi tarafından Kastamonu TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu araştırılıyor. Peki, Kastamonu TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 Kastamonu TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Kastamonu etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Kastamonu TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Kastamonu TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 Kastamonu TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

KASTAMONU TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. Kastamonu kura çekimi 9 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.