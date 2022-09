Kasabın, kendisini kazadan kurtaran köpeğe hayat dersi verdiği diyaloglar gülümsetti

Paçasından tutarak otomobilin çarpmasını engelleyen sokak köpekle dost oldu

BOLU - Bolu'da, yolun karşısına geçtiği sırada beslediği sokak köpeği tarafından paçasından tutularak kazadan kurtulan Mehmet Aşkar'ın, köpeğe hayat dersi verdiği diyaloglar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Edinilen bilgiye göre, Aktaş Mahallesi'nde uzun yıllardır kasaplık yapan Mehmet Aşkar, yaklaşık 1 yıl önce işyerinin karşısında bulunan otoparktaki müşterisine et götürmek istediği sırada beslediği sokak köpeği paçasından tutarak geçmesine izin vermedi. Köpeğe kızmak için arkasını dönen Aşkar, yeniden yolun karşısına geçmek için hamle yaptığı sırada yoldan geçen aracın fren yaparak durduğunu gördü. Aşkar ile kendisini kazadan kurtaran köpek arasında dostluk oluştu. Sabahları kasap dükkanının önüne gelen köpeği her gün yarım kilo etle ödüllendiren Aşkar, köpekle arasında gönül bağı oluştuğunu söyledi. Beslediği köpeğe hayat dersi verdiği sırada arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedilen anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"Araba bana çarpacakken beni tuttu"

Aralarındaki dostluğun kazadan kurtulmasından sonra başladığını ifade eden Mehmet Aşkar, "Ben sabahları dükkanı erken açıyorum. Her gün gelip kapının önüne oturuyor. İçeri girmiyor. Müşterileri de rahatsız etmiyor. Bir gün müşterimiz aracını karşı otoparka çekti. Paketleri hazırladım, müşteriyi çabuk göndereyim diye telaşlı şekilde merdivenden aşağı koşarak indim. Kaldırımda paçamdan tutarak asıldı. Ben de kızmak için döndüm. Sonra tekrar önüme döndüğümde bir araç fren yaptı. Araba bana çarpacakken beni tuttu. Her gün sabahları geliyor. Yarım kilo et veriyorum. Bir de bayan arkadaş buldu. O da karşıdaki otoparkta duruyor. Ben eti ona veriyorum, o da gidip otoparka bırakıyor. Biraz sohbet ediyoruz. Eti yedikten sonra biraz daha oturuyor sonra gidiyor" diye konuştu.

"Benim için iyi bir dinleyici"

Köpeğin kendisini dinlediğini belirten Aşkar, "Gözüne baktığım zaman anlıyor. Müşteri geldiği zaman gözlerimi kaldırıyorum hemen diğer tarafa bakıyor. Bir gönül bağımız oluştu. Çok samimi arkadaşım gibi her gün ziyaretime geliyor. Ben onun bakışlarından anlıyorum. Sohbet ediyoruz. Ben onunla dertleşiyorum. Beni dinliyor. Benim için iyi bir dinleyici" dedi.