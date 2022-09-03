Ekranların sevilen dizisi Kasaba Doktoru bugün 14. bölüm ile yayınlandı. Dizinin 14. bölümünün ardından 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Kasaba Doktoru 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...

Kasaba Doktoru, ARC Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı medikal, dram ve aşk türündeki televizyon dizisi. Kasaba Doktoru 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

KASABA DOKTORU 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kasaba Doktoru dizisinin 14. bölümünün ardından 15. bölüm fragmanı yayınlandı.

KASABA DOKTORU 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KASABA DOKTORU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hakan, Erol Bey'in ameliyatı hakkında aldığı sürpriz kararla geri döner. Ekip böyle bir ameliyatın altı saatte yapılabileceği konusunda ikiye bölünür fakat kısa sürede ortak amaç etrafında güçlerini birleştirir. Ameliyat gününe doğru Hakan, Ömer, Leyla ve Mine'nin üzerindeki baskı giderek artar. Leyla, Mediha ile ilgili öğrendiği sırrı Ömer'e söyleyemediği için ondan uzak durmaya başlar. Mine'nin ameliyat ile ilgili tüm kaygılarına rağmen Hakan'a verdiği destek aralarındaki bağı kuvvetlendirir. Bu sırada Arzu ve Yalçın bir plan yapar. Yalçın, Hakan'ı bir seçim yapmaya zorlar. Hakan ya ekip değiştirerek Gümüşok Hastanesi cerrahları ile ameliyata girecek ya da o cerrahlardan oluşan kalabalık bir ekip önünde baskı altında canlı ameliyat yapacaktır. Hakan ekibini bırakmaz ve tüm zorlu koşulları kabul ederek ameliyata girer…

KASABA DOKTORU KONUSU NE?

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

KASABA DOKTORU OYUNCU KADROSU

Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner

Hazal Subaşı : Dr. Leyla

Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen

Vildan Atasever : Başhemşire Mine

Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın

Özgün Karaman : Bora

Barış Yıldız : Turgut

Sinan Demirer : İhsan

Tarık Uğur Özenbaş

Barış Yalçın

Özgür Cem Tuğluk

Alptekin Ertürk

Sultan Ulutaş

Fatih Yücebağ

Hande Cömertler

Gülşah Çomoğlu