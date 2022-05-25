Ünü Avrupa'ya bile yayıldı! İlter Avşar, Ardahan kazını markalaştırdı - Haberler

Kars kazının tanınmasını ve tüketiminin artmasını sağlayan İlter Avşar'ın başarısı Avrupalı girişimcilerin radarına girdi. Almanya, İtalya, Fransa ve Kazakistan'dan gelen 20 işadamı Avşar Kaz Tandır markasıyla şube açmak üzere teklifte bulundu. Markalaştırdığı yöresel lezzetten taviz vermeyen ve bu nedenle şubeleşerek riske girmeyen İlter Avşar, tekliflere şimdilik sıcak bakmıyor.

"ŞUBE VEREMİYORUZ AMA ÇİĞ KAZ DESTEĞİ SUNUYORUZ"

Avşar, "Şu an İstanbul'un Anadolu yakasında hizmet veriyoruz. Belki ileride kendimiz Avrupa yakasında şube açmayı düşünebiliriz ama yakın zamanlı tek planımız, Kars-Ardahan başta olmak üzere tüm kaz üreticilerinin Pazar payını artırmak üzere, yeni lezzetler bularak kaz etini dünyaya tanıtmak" diye konuştu. İlter Avşar Avrupa ve Orta Doğu'dan gelen misafirlere kurutulmuş, tuzlanmış, çiğ kaz desteği sunarak gönderim yaptığını da ifade etti.

KAZLI MENÜLER TAKDİR TOPLUYOR

Restoranında sunduğu menüler hakkında bilgi veren İlter Avşar, "Kaz tandır bizim olmazsa olmazımız, yıldızımız. Onun dışında kaz etinden kazmacunu yaptık. Kaz mantısı, kaz çorbası, kaz pidesi, kaz ciğeri ve kaz tatlısı yapıyoruz. Kaz tatlımız, tavuk göğsünün yeniden yorumlanmış hali. Ünlü isimler yemeklerimizin müdavimi oldu" diye konuştu.

TALEBİ GÖRENLER KAZ ÜRETMEYE BAŞLADI

Kars kazını dünyaya tanıtmak üzere çeşitli programlara katılan, restoranındaki farklı lezzetlerle gastronomi dünyasına renk katan İlter Avşar'ın başarısı, sadece Kars değil, diğer şehirlerdeki üreticilerin de yüzünü güldürdü. İlter Avşar "Bizim prestijli çalışmalarımızla, Kars-Ardahan'da sadece son 5 yılda ciddi anlamda üreticiler artış gösterdi. İstanbul'da yaşayıp, memleketine dönen ve kaz çiftliği kuranlar oldu. Bu anlamda en az 15-20 girişimcinin olduğunu biliyorum ve ben girişimcilere de destek olmaya devam ediyorum. Bununla birlikte Elazığ, Afyon, Kayseri, Trakya, Edirne gibi noktalarda da kaz üreticiliği arttı. Bu üreticiler daha çok Avrupa pazarını kullanıyorlar. Diğer yörelerde de bu pazar oldukça büyüdü" yorumunu yaptı.

İLTER AVŞAR KİMDİR?

Kars Ardahan Iğdır Gastronomi Kültür Elçisi İlter Avşar, 1982 yılında Ardahan'da dünyaya geldi. Evli ve 2 çocuk babası olan Avşar, yaklaşık 25 yıldır işletmecilik yapmaktadır. 2013 yılında kurulan Ardahan Eğitim Vakfı (AREV)kurucular kurulunda görev alan İlter Avşar, ayrıca Beşiktaş Kongre üyeliği, Müsiad Maltepe Kent Konseyi aktif üyeliğine de sahiptir. Avşar'ın kurucuları arasında yer aldığı AREV'in Ardahan 23 Şubat İlk Okulunda kurduğu Robotik Kodlama Sınıfı öğrencileri, ülkemizi temsil ettikleri Çin'de Dünya 10.'su oldu.

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