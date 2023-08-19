Karabük'te Otomobil Çarpışması: 3'ü Çocuk 6 Kişi Yaralandı
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu İstanbul istikametinde H.V. idaresindeki 16 CNM 23 plakalı otomobil, Kemikli rampalarında F.B. yönetimindeki 34 DA 8513 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada S.V, Z.Z.V. (3), E.V., E.V. (9), H.V. ve A.V. (7) yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Özler - Otomobil