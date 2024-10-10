Karabük İdmanyurdu Yozgat Bozok Spor Futbol CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Karabük İdmanyurdu Yozgat Bozok Spor Futbol maçı ne zaman, saat kaçta?

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KARABÜK İDMANYURDU YOZGAT BOZOK SPORMAÇI HANGİ KANALDA?

Karabük İdmanyurdu Yozgat Bozok Spor Futbol arasındaki TFF 3. Lig 3. Grup maçı yayıncısı bulunmuyor.

KARABÜK İDMANYURDU YOZGAT BOZOK SPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karabük İdmanyurdu Yozgat Bozok Spor Futbol maçı, 13 Ekim Pazar günü oynanacak.

Karabük İdmanyurdu Yozgat Bozok Spor Futbol maçı, saat 19:00'da başlayacak.

KARABÜK İDMANYURDU YOZGAT BOZOK SPORMAÇI KAÇ KAÇ?

Karabük İdmanyurdu Yozgat Bozok Spor Futbol maçı henüz başlamadı.

KARABÜK İDMANYURDU YOZGAT BOZOK SPORMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karabük İdmanyurdu Yozgat Bozok Spor Futbol maçı, ev sahibi takım sahasında oynanacak.

TFF 3. LİG NEDİR, FORMATI NEDİR?

TFF 3. Lig, Türkiye'deki profesyonel ligler içerisinde 4. kademede ve en altta bulunan ligdir. 1967'de başlayan 3. Lig, 1980-1984 yılları arasında uygulamadan kaldırıldı. 2001'e kadar 3. kademe olarak kalan lig, aynı yıl 2. Lig'in kurulmasıyla 4. kademeye dönüşmüştür. Kasım 2023 tarihinde Filbox 2. Lig ve 3. Lig maçlarının yayın haklarını aldığını duyurdu. 6 Mart 2024'te TFF, her hafta düzenli olarak TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den birer maçın TFF kurumsal YouTube kanalından canlı yayınlanacağını açıkladı. Daha sonra bu sayı haftada 10 maça çıktı.

TFF 3. Lig, bir önceki sezonun sonunda Bölgesel Amatör Lig müsabakaları sonucunda TFF 3. Lig'e yükselen 12 takım, TFF 2. Ligden düşen 8 takım, TFF 3. Lig'de kalan 42 takım ve TFF Yönetim Kurulu'nun 19.07.2023 tarih ve 05 sayılı toplantısında alınan karar ile hakları dondurulan Kahramanmaraşspor A.Ş. ve Kahramanmaraş İstiklalspor Kulüpleri olmak üzere 64 takımdan oluşur.