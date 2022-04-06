Kara Tahta Hikmet kimdir? Kara Tahta Hikmet gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi 'Hikmet' karakteri kim oynuyor? Nizam Namidar kimdir?

Kara Tahta Hikmet kim? TRT 1'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kara Tahta dizisi oyuncularından Hikmet karakteri merak ediliyor. Kara Tahta Hikmet kim araştırmasının yanı sıra Hikmet kaç yaşında, Kara Tahta Hikmet gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi "Hikmet" karakteri kim oynuyor? Kara Tahta Hikmet hangi dizilerde oynadı? Kara Tahta Hikmet evli mi araştırmaları yapılıyor. Nizam Namidar kimdir? İşte detaylar...

KARA TAHTA HİKMET KİMDİR?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Tahta dizisinde Hikmet karakterini Nizam Namidar canlandırmaktadır.

NİZAM NAMİDAR KİMDİR?

11 Ağustos 1961 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Nizam Namidar, sinema ve dizi oyuncusu, radyo programı sunucusudur. Berlin Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü mezunu. Oyunculuk eğitimlerini hem Almanya'da hem de Türkiye'de aldı. Metropol FM'de sunuculuk yaptı, youtube kanalında şovları yayımlandı.

2015 yılında oynadığı ilk dizi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İzzet karakteri ile yer almış ve çok sevilmişti.2019 yılından itibaren Benim Adım Melek adlı dizisinin kadrosunda yer alarak Cumali, 2022'de rol aldığı Kara Tahta dizisinde Hikmet karakterini canlandırdı.Yeni projelerde yer almaya devam etmektedir.

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