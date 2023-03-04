Kandil günleri Müslümanlar tarafından büyük önem taşıması nedeniyle Kandil ne zaman 2023 Mart? Sorusu ile birlikte araştırılmaya devam ediliyor. Birçok Müslüman başta olmak üzere Kandil ne zaman 2023 Mart? Sorusunu merak etmekte. Peki, Kandil ne zaman 2023 Mart? En yakın kandil ne zaman, hangi gün? Bir sonraki kandil ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre Kandil ne zaman 2023 Mart? Merak ediliyor. 6 Mart tarihinin yaklaşması nedeniyle En yakın kandil ne zaman, hangi gün? Sorusu gündemde yer alıyor. Bu yazımızda merak edenler için Kandil ne zaman 2023 Mart? sorusunu yanıtladık. Peki, Kandil ne zaman 2023 Mart? En yakın kandil ne zaman, hangi gün? Bir sonraki kandil ne zaman?

KANDİL NE ZAMAN 2023 MART?

En yakın tarihli kandil, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvimine göre 6 Mart tarihine denk gelmektedir. Şaban ayının 14. Gecesi, 6 Mart tarihi Berat Kandili olarak idrak edilecektir. Ayrıca 6 Mart tarihi pazartesi gününe denk gelmektedir.

2023 KANDİL GÜNLERİ

2023 yılı için kandil tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 26 Ocak Perşembe 2023

Miraç Kandili : 17 Şubat Cuma 2023

Berat Kandili : 6 Mart Pazartesi 2023

Kadir Gecesi : 17 Nisan Pazartesi 2023

Mevlid Kandili : 26 Eylül Salı 2023