Şırnak'ta Kritik Buluşma: Hüseyni ve Özdemir Bölgesel Kalkınmayı Değerlendirdi

Şırnak’ın yetiştirdiği iki önemli isim Prof. Dr. İbrahim Hüseyni ve ilahiyatçı-yazar Ümit Özdemir, Şırnak Gazeteciler Cemiyeti’nde gazeteci Halil Azizoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede Ortadoğu’daki son gelişmeler, Kalkınma Yolu Projesi, Irak ve Suriye’deki gelişmeler ile Türkiye’nin milli bütünleşme süreci ele alındı.

ŞIRNAK’TA DİKKAT ÇEKEN BULUŞMA

Şırnak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hüseyni ile televizyon programcısı, ilahiyatçı-yazar ve bir önceki dönem Diyanet Vakfı Basın Müşaviri Ümit Özdemir, Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı’nda bir araya geldi.

Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (GGF) Başkan Yardımcısı Halil Azizoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, bölgesel ve uluslararası gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

GÜNDEMİN MERKEZİNDE ORTADOĞU VARDI

Irak gezisinden dönen Ümit Özdemir’in özellikle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Zaho ve Duhok kentlerindeki gözlemlerini aktardığı görüşmede, Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler ve bölgenin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Suriye ve Irak başta olmak üzere Ortadoğu’nun farklı bölgelerinde savaş muhabirliği yapan gazeteci Halil Azizoğlu da sahadaki gözlemlerini paylaşarak bölgedeki gelişmelerin Türkiye ve Şırnak açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

PROF. HÜSEYNİ’DEN KALKINMA YOLU VURGUSU

Şırnak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hüseyni, Ortadoğu’daki gelişmelerin yanı sıra Kalkınma Yolu Projesi üzerinde de durdu.

Hüseyni, projenin yalnızca Irak ve Türkiye açısından değil, bölgenin ekonomik geleceği açısından da önemli bir fırsat olduğunu belirterek, Şırnak’ın jeostratejik konumu nedeniyle süreçten önemli ölçüde yararlanabileceğine dikkat çekti.

Hüseyni değerlendirmesinde, “Kalkınma Yolu, bölgenin ticaret ve ulaşım haritasını değiştirebilecek stratejik bir projedir. Türkiye’nin Irak üzerinden Körfez’e açılmasını sağlayacak bu güzergâh, özellikle Şırnak gibi sınır illerine ekonomik, ticari ve lojistik açıdan önemli fırsatlar sunabilir. Şırnak’ın bu süreçte avantajlarını iyi değerlendirmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

ÖZDEMİR, ZAHO VE DUHOK İZLENİMLERİNİ AKTARDI

Irak ziyaretinin ardından Şırnak’a dönen televizyon programcısı, ilahiyatçı-yazar Ümit Özdemir ise Zaho ve Duhok’taki gözlemlerini paylaştı.

Bölgedeki sosyal, ekonomik ve siyasi gelişmelere ilişkin izlenimlerini aktaran Özdemir, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin yanı sıra sınır bölgelerinde yaşanan ekonomik hareketliliğin önemine değindi.

Özdemir, “Zaho ve Duhok’ta sahadaki gelişmeleri yakından gözlemleme fırsatı bulduk. Bölgenin Türkiye ile ekonomik ve sosyal bağları oldukça güçlü. Özellikle Şırnak’ın sınır ticareti ve bölgesel gelişmeler açısından sahip olduğu konum, önümüzdeki dönemde daha da önemli hale gelebilir.” dedi.

MİLLİ BÜTÜNLEŞME SÜRECİ DE KONUŞULDU

Görüşmenin bir diğer önemli başlığını ise Türkiye’de yürütülen milli bütünleşme süreci oluşturdu.

Bölgedeki toplumsal gelişmeler, Türkiye’nin iç barışı, Ortadoğu’daki siyasi dengeler ve yaşanan gelişmelerin Şırnak’a yansımaları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

AZİZOĞLU: “ŞIRNAK ADINA ÖNEMLİ BİR BULUŞMA”

Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve GGF Başkan Yardımcısı Halil Azizoğlu ise iki önemli ismi cemiyet çatısı altında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Azizoğlu, “Memleketimizin yetiştirdiği, kendi alanlarında önemli çalışmalara imza atan iki kıymetli şahsiyetimizi Şırnak Gazeteciler Cemiyeti’nde bir araya getirmekten büyük memnuniyet duydum. Prof. Dr. İbrahim Hüseyni’nin Ortadoğu ve Kalkınma Yolu konusunda sahip olduğu birikim ile Ümit Özdemir’in Irak’taki güncel gözlemleri, bölgeyi doğru okumak açısından son derece değerli. Şırnak’ın geleceğini ilgilendiren konuların bu tür buluşmalarda konuşulmasını önemsiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Azizoğlu, Şırnak’ın yalnızca sınır kenti değil, aynı zamanda Ortadoğu ile Türkiye arasında önemli bir ekonomik, sosyal ve stratejik geçiş noktası olduğuna dikkat çekerek, “Şırnak’ın bölgesel gelişmelerdeki rolünün daha da güçleneceğine inanıyoruz.” dedi.

Gerçekleşen buluşma, karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu