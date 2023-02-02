Kadıköy Belediyesi hangi partiden? Kadıköy Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden?

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KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Kadıköy Belediye Başkanlığını Şerdil Dara Odabaşı yapıyor.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI ŞERDİL DARA ODABAŞI KİMDİR?

Şerdil Dara Odabaşı (d. 12 Kasım 1973, Siverek), Türk siyasetçi, avukat. Hâlen Kadıköy belediye başkanlığı görevini sürdürmektedir. Odabaşı, 12 Kasım 1973'te Şanlıurfa'ın Siverek ilçesinde doğmuştur. Ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenimini devam ettirdi.

Kariyeri

Odabaşı, üniversitelerde parti gençlik kollarının kurulamadığı dönemde, sosyal demokrat gençliği örgütlemek amacı ile kurulan Sosyal Demokrat Üniversiteliler Platformu'nun İstanbul Üniversitesi Temsilciliği'ni ve Genel Başkanlığı görevini yürüttü. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra 3D (Dayanışma, Demokrasi, Değişim) Hareketi olarak bilinen derneğin kuruluşunda yer aldı. 1994 yerel seçimlerinden sonra Oğuz Kaan Salıcı'nın CHP İstanbul il başkanı seçildiği dönemde il başkan yardımcısı oldu. 2012 yılında tekrar seçilerek il başkanvekilliği yaptı. 2015 yılında CHP İstanbul İl Sekreterliği yaptı. 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde partisinin Kadıköy adayı olan Odabaşı, %65,99 oy oranıyla belediye başkanı seçildi.